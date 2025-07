Estas son las reacciones de políticos mexicanos luego de las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán

Jeffrey Lichtman ha realizado severos señalamientos al gobierno de Claudia Sheinbaum. REUTERS/Vincent Alban/File Photo

Tras la audiencia de Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, el viernes 11 de julio, el abogado defensor Jeffrey Lichtman ofreció una rueda de prensa para responder a diversas críticas dirigidas al proceso legal en curso.

Lichtman calificó como “absurda” la afirmación de que el Gobierno de México debió ser consultado o involucrado en el acuerdo de culpabilidad firmado por su cliente con autoridades estadounidenses. Sostuvo que el sistema legal de Estados Unidos no contempla ninguna obligación de informar o solicitar opinión a gobiernos extranjeros en la negociación con narcotraficantes extraditados.

“Más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano”, fue parte de las declaraciones de Lichtman lo que generó contestaciones por parte de políticos mexicanos, desde la presidenta hasta otros figuras, además de emitir comunicados oficiales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y políticos de oposición.

El abogado rechazó de forma tajante las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante la Mañanera del Pueblo cuestionó la posibilidad de que Ovidio Guzmán obtenga una pena reducida a cambio de colaboración con las autoridades estadounidenses.

Lichtman recalcó que el procedimiento seguido es exclusivo de la jurisdicción norteamericana y no requiere intervención ni consulta con otro gobierno, incluso cuando se trata de un ciudadano mexicano extraditado.

Desde la presidenta de México hasta políticos opositores se posicionaron ante declaraciones de Jeffrey Lichtman

La tarde del viernes 11 de julio, una de las declaraciones más esperadas era la de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se esperaba que fijara una postura por las declaraciones del abogado de Ovidio. En un día relevante para la política mexicana, la mandataria visitó Sinaloa, decisión que fue criticada debido a que es la cuna de la familia Guzmán.

A su llegada al Hospital Pediátrico de la entidad, Sheinbaum intervino para contestar a la prensa: “Son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. No establecemos relaciones de complicidad con nadie”, además de informar que la FGR emitiría un comunicado respecto a la situación.

La mandataria ha sido respaldada por gobernadores como Alfonso Durazo de Sinaloa, quien en un evento encabezado por Claudia Sheinbaum este 12 de julio, le ofreció unas palabras haciendo mención del tema: “Presidenta, meterme en un tema de coyuntura. No me toca, pero no le saco... Las declaraciones de este abogado son irrespetuosas, inaceptables, mentirosas y propias de alguien que como este abogado tiene relación con delincuentes confesos por motivos mercantiles, derivado del dinero que de el recibe por sus servicios como defensor”.

Alfonso Durazo respaldó a la mandataria mexicana. (Foto: @AlfonsoDurazo)

Por otra parte, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, escribió en su cuenta de X: “tras la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, su abogado, Jeffrey Lichtman, evidencia que el #NarcoGobiernoDeMorena tiene interés obscuros”.

A los posicionamientos en tono de critica al gobierno de la mandataria, se encuentra el de Tania Larios, diputada y coordinadora del grupo parlamentario del PRI en la CDMX, quien según sus palabras, Lichtman no pudo describir mejor a Claudia Sheinbaum.

“El abogado de Ovidio no pudo describir mejor a SHEINBAUM. EL PUEBLO DE MÉXICO Y YO SABEMOS QUE ACTÚA MÁS COMO EL BRAZO DE RELACIONES PUBLICAS DE UNA ORGANIZACIÓN DE NARCOTRÁFICOMORENA reconocido en el mundo como un NarcoGobierno!”, escribió la legisladora capitalina.

“Por ser absolutamente falsas e inverosímiles, las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, merecen el repudio nacional”, así inició el mensaje de Ernestina Godoy, quien descalificó las declaraciones del abogado de Ovidio.

“La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, es una persona respetada, admirada y que cuenta con más del 70% de la aprobación por parte del pueblo de México por su compromiso con la justicia y la transparencia”, afirmó Ernestina Godoy.