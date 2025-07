¿De cuánto es la millonaria fortuna de Salma Hayek, la actriz mexicana que conquistó Hollywood? (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

“En 2021 se unió al universo cinematográfico de Marvel al interpretar a Ajak en Eternals, y recientemente ha participado en títulos como Magic Mike: The Last Dance y la sexta temporada de Black Mirror. Estos proyectos no solo amplían su impacto cultural, sino que también prometen aumentar sus ingresos en el futuro próximo.” Con esta expansión en la industria del entretenimiento, Salma Hayek reafirma su posición como una de las figuras más influyentes y exitosas a nivel global.

La noticia principal gira en torno a la fortuna personal de la actriz mexicana en 2025, un tema que despierta constante interés y que refleja tanto sus logros artísticos como su capacidad para diversificar negocios e inversiones.

A lo largo de décadas, Salma Hayek ha construido una carrera que abarca cine, televisión, moda y emprendimientos, consolidándose como una de las mexicanas más influyentes internacionalmente.

De acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth, su patrimonio en 2025 alcanza 200 millones de dólares —más de 3.500 millones de pesos mexicanos—, cifra que sintetiza los frutos de su trabajo como actriz, productora y empresaria. La revista GQ reportó que en 2007 sus ingresos superaban 354 millones de pesos, y que para 2013 ya rebasaban los 400 millones.

La famosa ha construido una carrera que abarca cine, televisión, moda y emprendimientos, consolidándose como una de las mexicanas más influyentes internacionalmente REUTERS/Sarah Meyssonnier

Salma Hayek es la celebridad mexicana más millonaria de todas

La versatilidad ha sido clave en el éxito de Hayek. En el año 2000 fundó Ventanarosa Productions, su propia casa productora, desde la cual impulsó proyectos como El coronel no tiene quien le escriba (1999), Frida (2002) —donde también interpretó el papel principal—, The Maldonado Miracle (2003) y la serie Ugly Betty, transmitida entre 2006 y 2010.

Además, ha dirigido videoclips para artistas como Prince y Jada Pinkett Smith.La actriz ha diversificado su capital con inversiones en distintas industrias. En 2011 lanzó su marca de tequila Herederos y participa en empresas de jugos naturales (Cooler Cleanse), productos de belleza (Blend It Yourself) y cosméticos que se venden en farmacias CVS. Asimismo, forma parte del consejo de administración de Kering, uno de los conglomerados de lujo más relevantes del mundo, propietario de marcas como Gucci, Balenciaga y Yves Saint Laurent. Kering es presidido por su esposo, François-Henri Pinault, cuya fortuna supera los 7.000 millones de dólares.

Ella es Salma Hayek

Salma Hayek es la celebridad mexicana más millonaria de todas 2024. REUTERS/Kent J Edwards

Nacida el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, Salma Valgarma Hayek Jiménez proviene de una familia destacada. Su padre, Sami Hayek Domínguez, es empresario y ex candidato a la alcaldía de su ciudad natal; su madre, Diana Jiménez Medina, es cantante de ópera y promotora de talento artístico.La trayectoria de Hayek no se limita a la actuación. Su incursión en la producción y los negocios, sumada a su presencia en franquicias internacionales como Marvel, la posiciona como referente en la industria del entretenimiento y el emprendimiento.