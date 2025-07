Qué le pasa a tu cuerpo si consumes medicamentos caducos

Ante cualquier situación es recomendable consultar a un profesional de la salud y evitar automedicarse. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Consumir medicamentos caducos puede representar un riesgo para la salud, ya que con el paso del tiempo los componentes activos pueden degradarse, perder efectividad o incluso transformarse en sustancias potencialmente tóxicas.

La fecha de caducidad impresa en los envases de los medicamentos indica el tiempo durante el cual el laboratorio garantiza su seguridad y eficacia, siempre y cuando el producto haya sido almacenado correctamente.

Una vez pasada esa fecha, no se puede asegurar que el medicamento conserve sus propiedades originales, lo que puede provocar que no cumpla su función terapéutica, generando complicaciones en el tratamiento de enfermedades o síntomas. Por ejemplo, si se trata de un antibiótico caduco, podría no combatir adecuadamente una infección, lo que favorece la resistencia bacteriana.

En otros casos, como medicamentos cardiovasculares, para la diabetes o para controlar convulsiones, su pérdida de potencia podría poner en peligro la vida del paciente. Además, aunque no todos los medicamentos caducos causan efectos adversos, algunos pueden cambiar químicamente y generar sustancias nocivas que dañen el hígado, los riñones u otros órganos.

Antes de consumir cualquier medicamentos es recomendable verificar la fecha de caducidad. Foto: iStock

Si una persona consume un medicamento caduco por accidente, lo más importante es no entrar en pánico y actuar de inmediato. En primer lugar, se recomienda suspender el uso del producto y revisar la etiqueta para verificar la fecha exacta de vencimiento y el tipo de medicamento.

En la mayoría de los casos, tomar una dosis aislada de un medicamento ligeramente vencido no genera consecuencias graves, pero si se presentan síntomas como dolor de estómago, vómito, mareo, debilidad, visión borrosa o alteraciones en el ritmo cardíaco, se debe acudir de inmediato al médico o al centro de salud más cercano.

También es aconsejable contactar a un centro de toxicología o a un profesional de la salud para recibir orientación personalizada, especialmente si se trata de medicamentos sensibles como ansiolíticos, analgésicos potentes o productos de aplicación tópica con esteroides. En ningún caso se debe inducir el vómito sin indicación médica.

En cuanto a la disposición adecuada de medicamentos caducos, es fundamental no tirarlos a la basura común ni al inodoro, ya que estos residuos pueden contaminar el agua, el suelo y afectar la salud de las personas, animales y ecosistemas.

Los medicamentos caducos no se deben depositar en la basura ni en el inodoro. Foto: (iStock)

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en conjunto con algunas farmacias, hospitales y centros de salud, han implementado el programa de recolección de medicamentos caducos a través de contenedores especiales llamados SINGREM (Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos).

Estos contenedores están disponibles en muchas farmacias del país, donde las personas pueden depositar de forma segura medicamentos vencidos, sobrantes o deteriorados, sin costo alguno. Es importante llevarlos en su envase original, si es posible, y evitar mezclar medicamentos con otros residuos.

Consumir medicamentos caducos puede comprometer la eficacia del tratamiento e incluso representar un riesgo para la salud. Ante una ingesta accidental, lo mejor es buscar atención médica y no automedicarse para compensar los efectos.

Para proteger la salud y el medio ambiente, es esencial desechar los medicamentos vencidos en los lugares adecuados y fomentar una cultura responsable del uso de fármacos.