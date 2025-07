Quién es la actriz mexicana más millonaria de todas

La actriz migró a Hollywood y hoy es de las mejores pagadas del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salto de actores mexicanos a Hollywood ha transformado la trayectoria de quienes buscan ampliar sus horizontes profesionales. Mientras algunos intérpretes logran consolidar su carrera en México a través de telenovelas, programas de televisión o cine nacional, otros optan por emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, atraídos por la magnitud de la industria estadounidense.

El negocio de la actuación en México presenta una dualidad: puede resultar muy lucrativo para ciertos artistas, pero para muchos otros no representa una verdadera opción económica. Esta realidad impulsa a varios actores y actrices a considerar alternativas fuera del país, especialmente en el mercado estadounidense, donde la industria del entretenimiento ofrece mayores posibilidades de crecimiento y reconocimiento

Tal es el caso de Salma Hayek, la mexicana con la carrera en Hollywood más exitosa de todos los tiempos y, por lo tanto, la más millonaria de todas. Aquí te contamos sobre todo el dinero que la veracruzana ha logrado hacer gracias a su trabajo en películas de Estados Unidos.

La impresionante fortuna de Salma Hayek

Salma Hayek tiene más de 200 millones de dólares. REUTERS/Mario Anzuoni

De acuerdo con lo publicado por Celebrity Networth, plataforma especializada en estimaciones patrimoniales de figuras públicas, el patrimonio de la Salma Hayek y asciende actualmente a 200 millones de dólares, cifra que supera los 3.500 millones de pesos.

Esta fortuna se construyó a partir de una carrera diversa y multifacética. Además de destacar como actriz en películas como Frida, Desperado, Eternals, House of Gucci y Del Crepúsculo al Amanecer, Salma Hayek incursionó en la producción, la dirección y el mundo empresarial, ampliando sus fuentes de ingresos y consolidando su posición en la industria internacional.

Con la cifra estimada, Salma Hayek se mantiene como una de las personalidades latinoamericanas mejor posicionadas en términos de patrimonio y participación en industrias globales. Y sin duda, es la actriz mexicana más rica de todo el mundo.

Los papeles más emblemáticos de Salma Hayek

Salma Hayek interpretó a Santanico Pandemonium en la película Crédito: TM & Miramax Films

Salma Hayek ha interpretado papeles destacados en la industria cinematográfica internacional. Uno de los más emblemáticos es el de Frida Kahlo en la película “Frida” (2002), donde encarnó a la reconocida pintora mexicana. Esta interpretación le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz.

En “Desperado” (1995), Hayek compartió créditos con Antonio Banderas y consolidó su presencia en Hollywood con el personaje de Carolina. Otro papel relevante fue el de Santanico Pandemonium en “From Dusk Till Dawn” (1996), dirigida por Robert Rodríguez y escrita por Quentin Tarantino, donde realizó una actuación recordada por la icónica escena del bar.

En “Once Upon a Time in Mexico” (2003), retomó el papel de Carolina, reafirmando su versatilidad en el cine de acción. Participó en “Wild Wild West” (1999) como Rita Escobar junto a Will Smith y Kevin Kline.

En la comedia “Grown Ups” (2010) y su secuela, interpretó a Roxanne Chase-Feder, demostrando su capacidad para el humor en grandes producciones. A lo largo de su carrera, Hayek ha mostrado talento en géneros diversos, consolidándose como una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel internacional.