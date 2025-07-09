México

Edomex encabeza casos de feminicidio en el país: julio inicia con el asesinato de una niña de dos años en Chimalhuacán

La hermana de la niña Leticia fue quien alertó sobre el crimen ocurrido días previos, ambas vivían en condiciones de abandono

Brayan Jesús "N" y Alma Sofía "N" fueron detenidos por el feminicidio de una niña de dos años en Chimalhuacán, Estado de México. (Foto: Especial)

Al corte de mayo, cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran que se han cometido al menos 29 feminicidios en lo que va de este año en el Estado de México, casi un 10% de los casos registrados a nivel nacional, Chimalhuacán persiste entre los municipios con mayor concentración de este delito.

El pasado 3 de julio, se dio a conocer una noticia que ha consternado a los vecinos de Chimalhuacán en el Estado de México, ya que una niña de nombre Leticia “N”, quien solo tenía dos años de edad, fue encontrada asesinada y enterrada en una vivienda, en la colonia Corte Lomas de San Pablo.

Los presuntos responsables del feminicidio serían Brayan Jesús “N”, de 23 años, y Alma Sofía “N”, de 22, padrastro y madre de la víctima, quienes tras cometer el delito permanecieron prófugos de la justicia por un par de días.

Una llamada al número de emergencias fue lo que alertó a las autoridades, ya que los abuelos de Leticia “N” dieron aviso, cuando las autoridades llegaron al domicilio, se encontraron con la hermana de la víctima, quien tiene 5 años, en el predio, la niña alertó sobre el crimen ocurrido días previos, el cual podría haber sucedido 15 días antes de que se alertara a las autoridades.

Medios locales han dado a conocer que las dos niñas vivían en condiciones de abandono, sin atención básica por parte de los adultos que debían cuidarlas, además, solían andar solas por la calle y, en ocasiones, los vecinos les regalaban comida.

Autoridades detienen a presuntos responsables, intentaron sobornar a policías

La noche del martes 8 de julio, el gobierno municipal de Chimalhuacán confirmó a Infobae México la detención de Brayan Jesús “N” y Alma Sofía “N”, padrastro y madre de la víctima, señalados como presuntos responsables del feminicidio de Leticia “N”, de dos años de edad.

El hallazgo del cuerpo de la víctima motivó la implementación de un operativo de búsqueda que contó con la colaboración de la policía municipal y la fiscalía especializada. La detención se dio derivado de labores de búsqueda, investigación y seguimiento, de efectivos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán y la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

El 3 de julio, autoridades atendieron el reporte hecho por los abuelos de Leticia, niña de dos años de edad, víctima de feminicidio en Chimalhuacán. (Foto: redes sociales)

Durante el proceso de localización, los presuntos implicados, identificados como el padrastro y la madre de la víctima, intentaron sobornar a los elementos policiales para evitar su aprehensión.

Ante esta acción, Brayan Jesús “N” y Alma Sofía “N” fueron puestos a disposición de las autoridades por el delito de cohecho. Una vez cumplimentada la detención, la Fiscalía Especializada en Feminicidios ejecutó una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en agravio de la niña Leticia “N”.

Ambos detenidos han sido presentados ante un juez, encargado de determinar su situación jurídica. Los trabajos de investigación y coordinación interinstitucional continúan en marcha para esclarecer todos los detalles relacionados con el caso de feminicidio en Chimalhuacán.

