Así fue la vez que Julio César Chávez Jr. y El Chino Ántrax asistieron a una pelea de Manny Pacquiao en Las Vegas

El hijo del excampeón mundial fue fotografiado junto a El Chino Ántrax, sicario del Cártel de Sinaloa, tras asistir a una pelea de Pacquiao en Las Vegas. (AFP/Wikimedia)

El pasado 3 de julio de 2025, Julio César Chávez Jr. fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Studio City, al norte de Los Ángeles. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el excampeón mundial mintió en su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos, ocultando presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El nexo principal que señalan las autoridades es su relación con Frida Muñoz, esposa del boxeador y expareja de Édgar Guzmán López, uno de los hijos fallecidos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Para el gobierno estadounidense, esa conexión representa un posible riesgo para la seguridad nacional, lo que llevó a activar su “expulsión expedita” del país.

Más tarde la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Chávez Jr. enfrenta en México una orden de aprehensión vigente desde marzo de 2023 por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Este domingo, el fiscal Alejandro Gertz Manero detalló que la defensa del boxeador presentó “cinco o seis amparos” en un intento por evitar su captura inmediata al momento de ser deportado. Sin embargo, todos han sido rechazados.

El arresto del hijo de la leyenda del boxeo se produjo apenas cuatro días después de que el mexicano fuera derrotado por el influencer Jake Paul en una de las veladas de boxeo más mediáticas del año. La derrota marcó otro revés en una carrera plagada de altibajos, dopaje, escándalos extradeportivos y constantes fricciones con los medios.

Una imagen olvidada: la noche de Chávez Jr. y El Chino Ántrax en Las Vegas

Julio César Chávez Jr. y el día que fue con El Chino Ántrax a ver pelear a Manny Pacquiao. (Captura de pantalla)

Las recientes investigaciones contra Julio César Chávez Jr. por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa no solo reactivaron expedientes judiciales; también sacaron del archivo digital una imagen que durante años permaneció inadvertida.

Una fotografía publicada en Instagram por José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias El Chino Ántrax, volvió a circular en redes sociales y ha sido interpretada como otra de las pruebas de la presunta cercanía del boxeador con miembros del crimen organizado.

La publicación fue subida el 1 de junio de 2013 desde la cuenta @miauuu5_7, un perfil que entonces usaba El Chino Ántrax —uno de los primeros narcotraficantes en utilizar Instagram para exhibir lujos, viajes, armas, autos y relojes—.

La imagen muestra a dos hombres a bordo de un convertible negro en el boulevard de Las Vegas. El copiloto —rostro visible, camisa de diseño, gesto relajado— mira directamente a la cámara: se trata de Julio César Chávez Jr.

El texto de la publicación no deja mucho a la imaginación: “Mi compa jr y yo dando el roll x las Vegas blv saliendo del mgm viendo pelear a pckiao” (sic), se lee. La publicación suma más de 37,000 likes y decenas de comentarios.

El Chino Ántrax el día de su detención.(Wikimedia)

El evento al que hacían referencia —aunque la foto se subió meses después— fue la pelea del 8 de diciembre de 2012, cuando Manny “Pacman” Pacquiao enfrentó al mexicano Juan Manuel Márquez en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. En ese combate, el filipino fue noqueado en el sexto asalto por el mexicano, en lo que se convirtió en uno de los momentos más recordados del boxeo moderno. Chávez Jr. habría asistido como espectador, lo mismo que Aréchiga, ambos nacidos en Culiacán, Sinaloa.

Cabe recordar que El Chino Ántrax fue uno de los principales operadores de seguridad de Ismael “El Mayo” Zambada y fundador del brazo armado conocido como “Los Ántrax”. Su fama como narco mediático lo convirtió en uno de los primeros capos en hacer del Instagram una vitrina de poder criminal, hecho que meses después también lo llevaría a su arresto en el aeropuerto de Ámsterdam, en diciembre de 2013, donde fue detenido por autoridades holandesas a petición de Estados Unidos, país al que fue extraditado y donde se declaró culpable de tráfico de drogas.

Años más tarde, tras obtener libertad condicional y escapar de la supervisión del gobierno estadounidense en San Diego, fue asesinado en Culiacán junto a su hermana y su cuñado en mayo de 2020.

La dinastía Chávez y el narco

El caso de Julio César Jr. no es el primero en colocar a la familia bajo el escrutinio público por su cercanía con el crimen organizado. Las declaraciones que él mismo ha hecho han contribuido a reforzar los señalamientos en su contra.

Supuestamente el boxeador reprendía a los sicarios del CDS cuando se equivocaban, tratándolos como saco humano de boxeo. (Zurisaddai González/Infobae)

En una transmisión en vivo realizada en 2022 a través de su cuenta de Instagram, el boxeador habló abiertamente de su relación con Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, uno de los líderes de Los Chapitos: “¿Ovidio, El Ratón? Él es tío de mi hija, que ha sido mi hija mucho tiempo. Lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona. Yo no sé lo que dicen en otros lados, no me gusta meterme”.

La investigación de la FGR sobre el boxeador apuntaría a que fue un “esbirro” de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos, quien presuntamente ordenaba amarrar a sus propios subordinados para que Chávez Jr. los golpeara como castigo, usándolos como sacos de boxeo humano.

Por otro lado, su propio padre, Julio César Chávez, ha reconocido públicamente haber tenido amistades con varios capos del narcotráfico mexicano. En entrevistas y programas de televisión, el excampeón ha dicho que conoció personalmente a “El Chapo”, Amado Carrillo Fuentes, Ismael “El Mayo” Zambada y los hermanos Arellano Félix.

En una charla con Yordi Rosado, Chávez recordó que después de la pelea que sostuvo contra Héctor “Macho” Camacho fue llevado a una fiesta donde estaban presentes varios narcotraficantes. “Había como mil años de cárcel entre todos los que estaban ahí”, dijo con tono irónico.

Su hijo menor, Omar Chávez, también ha sido relacionado indirectamente con figuras del crimen organizado. El 18 de octubre de 2013 asistió al cumpleaños de Francisco Rafael Arellano Félix en Los Cabos. Durante la fiesta, un sicario disfrazado de payaso asesinó al exlíder del Cártel de Tijuana frente a los invitados. Omar huyó del lugar y luego declaró ante las autoridades como testigo presencial del crimen.