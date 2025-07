Julio César Chávez admite conocer a Los Chapitos, pero asegura que su hijo no tiene nexos con ellos

Julio César Chávez explotó contra William Scull por la pelea que dio ante Canelo (Rashide Frías/ cuartoscuro.com)

Julio César Chávez, ex campeón mundial de boxeo y referente del deporte mexicano, salió al paso de las versiones que vinculan a su hijo, Julio César Chávez Jr., con actividades ilícitas relacionadas al llamado Cártel de Sinaloa y en particular con el grupo conocido como Los Chapitos.

Las declaraciones de Chávez se dan luego del arresto de su hijo por parte de agentes de inmigración estadounidenses, tras una pelea en la que enfrentó a Jake Paul. La detención se enmarca en la existencia de una orden de aprehensión activa en México por supuesta participación en delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas, municiones y explosivos.

Chávez Jr. enfrenta una orden de captura girada desde marzo de 2023 y la Fiscalía General de la República ha iniciado el proceso de extradición. De acuerdo con la información oficial, las autoridades mexicanas están detrás del deportista por investigaciones que lo relacionan con actividades delictivas en territorio estadounidense, lo que ha convertido el caso en un asunto de alta exposición mediática y seguimiento por parte de instancias judiciales de ambos países.

Hermano de Jake Paul enalteció a Julio César Chávez Jr (IG/ @jcchavezjr)

Sobre el arresto y el contexto judicial, Julio César Chávez padre manifestó ante medios de comunicación su posición firme respecto a la inocencia de su hijo.

“Somos amigos de todo el mundo, ustedes lo saben, mi hijo nació en Culiacán, conocemos a todos, a malos y buenos. De eso a que mi hijo esté involucrado en esas cosas, la verdad meto las manos a la lumbre por mi hijo. Él tenía 4 años en Estados Unidos, no hay nada que temer. Estoy destrozado porque se me hace una injusticia, hay que dejar que las autoridades actúen. No hay nada de todo eso que se dice”, comentó.

El ex boxeador, originario de Sinaloa, enfatizó que por su propio origen resulta imposible vivir en Culiacán sin conocer a todo tipo de personas, incluidas aquellas que han sido señaladas por actividades criminales. Subrayó que la convivencia social en la región no significa complicidad ni participación en hechos ilícitos.

Mantiene que la cercanía geográfica y social con personajes famosos por su relación con el narcotráfico no debe interpretarse como un nexo directo con sus actividades. El ex pugilista reiteró que tanto él como su hijo han convivido en su entorno natal con personas de distintos ámbitos, tal como ocurre en muchos lugares de la región.

En el encuentro con los periodistas, miembros del equipo del periodista Javier Ceriani le preguntaron directamente sobre la posibilidad de que Chávez Jr. tuviera una relación personal con integrantes de Los Chapitos, especialmente con Ovidio Guzmán, conocido como El Ratón.

Las autoridades estadounidenses lo entregarán a México, donde podría enfrentar hasta siete décadas de cárcel si se le comprueban todos los delitos. (Ilustración: Jesús Flores Beltrán)

“Yo también los conozco, conozco a todo el mundo. Eso no implica que uno esté involucrado. Somos de Culiacán, nacimos ahí, ahí han estado los narcos más buscados de todo el mundo, conocemos a todo el mundo, pero eso no indica que estemos involucrados. A mí toda la vida se me involucró. Gracias a dios estamos limpiecitos”, respondió.

Este caso de Chávez Jr. genera interés no sólo por su relevancia mediática y el peso de su nombre en el boxeo internacional, sino también por la discusión en torno a la criminalización y los estigmas asociados a figuras públicas mexicanas originarias de zonas marcadas por la presencia del narcotráfico.

Mientras tanto, el proceso legal de Chávez Jr. sigue su curso. La extradición desde Estados Unidos a México se encuentra en etapa de trámites y las autoridades estadounidenses continúan deteniéndolo bajo la política de combate frontal a la delincuencia organizada transnacional, reforzada en los últimos años.