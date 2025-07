Corren a Luisito Comunica de marcha contra la gentrificación en CDMX; el influencer se detiene a saludar a fans |Video

(RS)

Luisito Comunica se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras sufrir un incidente en la Ciudad de México. Y es que accidentalmente se cruzó con una marcha contra la gentrificación y los manifestantes lo corrieron a insultos.

“Fue una situación llena de adrenalina. Iba caminando por la calle y me encuentro a un grupo de manifestantes, me acerco y resulta que era una manifestación anti gentrificación; estaban gritando ‘A la ver*a los gringos, a la ver*a las rentas’ y me metí de chismoso”, contó el influencer en sus historias de Instagram.

(IG: @luisitocomunica)

Según el famoso influencer mexicano, no tuvo ningún problema cuando se acercó a los manifestantes, pero todo cambió cuando algunos notaron su presencia.

“En eso me empiezan a gritar: ‘Chin*a tu mad*e, Luisito. Tú eres parte del problema, tú eres parte de la gentrificación’ y yo así de soy mexicano”, comentó.

Mientras algunos gritaban consignas en contra del creador de contenido, otros aprovecharon la ocasión para pedirle un saludo o una fotografía y él aceptó.

El influencer se cruzó con una protesta en contra de la gentrificación |TikTok: @rgbgamez

Sin embargo, los ataques continuaron, así que Luisito Comunica decidió pedir ayuda a dos policías que se encontraban en el lugar para poder salir.

“Por suerte había dos policías ahí, me le acerco a uno, me llevan y me dicen: ‘Luisito, para qué te vienes a meter por aquí’ y pues ya me sacaron buena onda, todo seguro”, concluyó.

Algunas personas que se encontraban en el lugar grabaron el incidente y lo difundieron en redes sociales, donde finalmente se viralizó.

Tras la concentración en el Parque México, los contingentes procedieron a cerrar calles aledañas. Foto: Gerardo del Castillo / Infobae

En el video se puede apreciar el momento exacto en que Luisito Comunica intenta evadir a los manifestantes que los estaban insultando y responsabilizando por la gentrificación; se subió a la banqueta y se acercó a dos policías, quienes lo acompañaron al otro lado de la calle.

Una vez que el influencer estuvo a salvo, una señora se acercó para saludarlo y él se detuvo amablemente.

(Captura de video)

Cabe mencionar que la marcha en contra de la gentrificación se llevó a cabo el pasado viernes 4 de julio -Día de la Independencia de Estados Unidos- en la Ciudad de México. Diversos colectivos se reunieron en el Foro Lindbergh del Parque México con la intención de destacar la problemática y marcharon por la avenida Insurgentes.

La actividad inició como una conversación tranquila sobre la gentrificación y el desplazamiento de residentes, pero luego derivó en una manifestación para reclamar el derecho a habitar la ciudad.