Alessandra Rosaldo reacciona a los rumores de infidelidad de Eugenio Derbez y revela si habrá divorcio

Foto: Captura de pantalla YouTube/Univision.

En un reciente encuentro con la prensa, Alessandra Rosaldo abordó de forma directa las especulaciones de infidelidad y separación que han circulado en torno a su matrimonio con Eugenio Derbez, negando categóricamente cualquier crisis y asegurando que estas versiones carecen de fundamento.

La cantante de “Sentidos Opuestos”, esposa del comediante y madre de Aitana, subrayó que ya se ha acostumbrado a la divulgación de historias falsas sobre su vida personal.

Durante la conversación con “Despierta América”, Rosaldo expresó que la frecuencia de estos rumores ha superado su capacidad de llevar la cuenta: “Ya perdí la cuenta, no sé si es la décima, siempre viene de la misma persona y me siento muy halagada porque esta mujer está obsesionada con nosotros”, declaró.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asimismo, señaló que no comprende por qué continúan circulando estas mentiras, especialmente después de haber sido vista recientemente junto a Derbez en Estados Unidos: “Acabamos de estar juntos en una manifestación, entonces ¿eso no cuenta? Quizá fue actuado”.

Ante lo ocurrido, compartió que ha aprendido a enfrentar ese tipo de situaciones con humor, una actitud que atribuye a su esposo: “Con humor y eso me lo ha enseñado Eugenio, con humor y uno tiene que aprender a no poner atención a las cosas que no te suman”, afirmó.

Pese a negar que existan planes de divorció con el actor de peliculas como “No se aceptan devoluciones”, “CODA” y “Radical”, manifestó que ese tipo de rumores sí llegan a afectar si no se sabe cómo manejarlos.

“Yo lo he aprendido a manejar, simplemente no poniendo atención ahí, en las cosas que me duelen o que me lastiman o que no son ciertas. Este tipo de cosas, repito, si no las sabes manejar te tambalean, rumores o este tipo de cosas no ciertas terminan matrimonios o afectan familia”, concluyo.

(Fotos: Instagram/@ederbez)

¿Qué dice Eugenio Derbez sobre los rumores de separación de Alessandra Rosaldo?

Eugenio Derbez explicó que la distancia física entre él y su pareja responde a compromisos profesionales y no a una ruptura. El reconocido actor detalló que ambos alternan tiempos juntos y separados debido a la agenda laboral de cada uno, descartando así versiones de problemas en la relación.

“Pues sí vivimos separados porque ella está trabajando en México y yo estoy acá, pero al ratito nos vamos a juntar y a la siguiente semana nos separamos porque estamos continuamente trabajando”, manifestó