Yolanda Andrade conmueve tras compartir imágenes inéditas de su proceso de recuperación: “Paso a pacito”

Yolanda Andrade vive con problemas de salud

Yolanda Andrade reapareció en redes sociales este miércoles 2 de junio para compartir imágenes inéditas de los estudios médicos a los que se sometió para descubrir la enfermedad que padece desde hace más de un año, así como un video que deja entrever su estado de salud actual.

La conductora subió una captura de pantalla de su galería digital en sus historias de Instagram, en donde aparecen fotos y videos que habría tomado en los últimos meses durante sus visitas al hospital.

En éstas aparece con electrodos alrededor de la cabeza y cubrebocas. Además, posó con su equipo médico y su hermana, Marile Andrade.

Eso no fue todo, también posteó un video en donde aparece caminando a la orilla de la playa con ayuda de un bastón mientras pronuncia unas palabras; se desconoce qué dijo, pues editó el material con una canción.

Las publicaciones de la conductora sorprendieron a los usuarios de la plataforma, pues con ellas no solo dejó entrever lo duro que ha sido su proceso de diagnóstico y recuperación, también sus avances.

"Te adoro con todo mi corazón Joe !! Vamos con todo".

“Pido con todas las fuerzas de mi corazón que sigas mejorando preciosa”.

“Preciosa, eres espíritu de lucha y amor a la vida. Vamos por más, te amamos”.

La conductora conmovió a sus seguidores tras compartir imágenes inéditas de su proceso de recuperación Créditos: Instagram/@yolandaamor

¿Qué se sabe sobre la enfermedad que padece Yolanda Andrade?

La información sobre el estado de salud de la conductora cae a cuenta gotas, pues tanto ella como sus seres queridos han procurado mantenerse al margen de la situación; sin embargo, en algunas ocasiones han hablado a grandez rasgos sobre la situación.

Los intensos dolores de cabeza y sensibilidad a la luz fueron los síntomas que llevaron a Andrade al hospital y el primer diagnóstico que recibió fue un aneurisma cerebral.

No obstante, este cambió cuando la presentadora comenzó a tener problemas para gesticular correctamente.

Según contó el productor Enrique Gou en un encuentro con medios, Yolanda Andrade habría recibido un diagnóstico de esclerosis múltiple.

“Con Yolanda hablé hace dos semanas, que fue cuando se iba a ir a Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple, y que iba a eso. (Está) con ganas, me dijo: ‘amigo, yo voy a salir adelante y voy a tratarme’”, declaró.

Incluso, expuso un audio en donde supuestamente la conductora menciona esta posibilidad.

Tras el escándalo que se desató, Yolanda Andrade mandó un mensaje al periodista Carlos Alberto, en donde respondió: “No tiene por qué decirlo así, se ve eso muy, no quiero decirlo, pero se me hizo muy feo. No se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada, en fin, la gente me sorprende“.