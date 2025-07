Marlon asegura que quisieron matarlo por Wendy Guevara y niega fraude: “Me regaló una camioneta de un millón”

Marlon señaló a Wendy por comenzar ataques en redes sociales contra él. (@marloncolmenarezoficial04)

Luego de que Wendy Guevara hablara abiertamente de un supuesto fraude en su contra y que los fans señalaran a Marlon Colmenarez como el presunto culpable, el venezolano rompió el silencio y aceptó que la ganadora de La Casa de los Famosos México sí se refiere a él.

Recordemos que Wendy contó a los medios que un hombre, supuestamente, intentó vender un vehículo con un documento “alterado” donde se dice que la influencer le vendió anteriormente dicho auto a él. La originaria de León advirtió que irá a un juzgado para que esa persona presente las pruebas de la supuesta compra.

Los señalamientos contra Marlon se dieron porque en dicha declaración, Wendy aseguró que: “Muchos años fui la tonta de una persona y ya no lo voy a hacer y no me voy a dejar que hagan y deshagan como quieran y que firmen como Wendy, para eso hay leyes en este país”.

Marlon responde a los señalamientos y confiesa que su vida estuvo en riesgo

El venezolano explotó contra su ex amiga. (X/@lacomadritaof_)

A través de un video que subió a sus redes sociales, Marlon negó el intento de fraude y confesó que simplemente intentó vender una camioneta con valor de un millón de pesos que ella le regaló: “Hasta lloré de la emoción, yo vengo de abajo, pero me la regaló, nadie la obligó”.

Según el venezolano, la ganadora de La Casa de los Famosos México compró la camioneta hace dos años y para efectuar el regalo firmó un documento (el mismo que ella refiere como alterado) donde le cedía a él los derechos del vehículo, pese a que la factura está a nombre de ella.

Hoy, años después, Marlon quiso vender el regalo para comprarse otro automóvil, pero los del concesionario avisaron a Wendy y además le retuvieron la camioneta: “La llaman a ella de adentro y le dijeron que fui a falsificar su firma”.

Según Marlon, no le ha llegado ninguna demanda y piensa que Wendy está “tratando de ponerle una trampa”. Además, aseguró que ella está negando que dicha camioneta fuera un regalo.

“Ella me la regaló, no le afecta en nada si la quiero vender. Le afecta porque está dolida porque le dejé de hablar (...) Si yo no hubiera tomado la decisión de dejarle de hablar no tendría una camioneta, tendría cinco porque ella me quería dar todo”.

Además, el venezolano confesó que le dejó de hablar porque “ya no aguantaba” y que incluso su vida llegó a correr peligro:

(Captura de pantalla/Facebook Marlon Colmenarez)

“Quisieron matarme por ella, para que lo sepan”.

Finalmente, Marlon volvió a insistir en que Wendy tiene “una obsesión” con él, que está “dolida”, que la camioneta fue un regalo que no debería intentar quitarle y calificó a la influencer como “una mala persona” que sigue gastando miles de pesos “en hombres y fiestas”.