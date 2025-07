Quién es Lauren Sánchez, la periodista de origen mexicano que se casó en una lujosa boda con Jeff Bezos

La periodista tuvo una boda en Venecia Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

La boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos en Venecia ha captado la atención internacional, por lo que ahora muchas personas quieren saber más sobre la periodista de origen mexicano que hoy comparte la vida con el fundador de Amazon.

La celebración se extendió durante tres días y reunió a figuras como Kim Kardashian, Oprah Winfrey y Leonardo DiCaprio,

Lauren Wendy Sánchez, nacida en Albuquerque, Nuevo México en 1969 y criada en California, es una mexicana-estadounidense de tercera generación. Su infancia estuvo marcada por la precariedad económica.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, relató: “Veníamos de la nada. Solía dormir en la parte trasera del auto de mi abuela cuando ella iba a limpiar casas”. De joven, intentó convertirse en azafata, pero le dijeron que debía pesar menos: “En aquel entonces, te pesaban y yo pesaba 55 kilos. Me dijeron: ‘Tienes que pesar 53 kilos’”, explicó.

Trayectoria de la periodista Lauren Sánchez

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sanchez Bezos llegan al Harry's Bar, para el último evento de las celebraciones de su boda, en Venecia, Italia, el 28 de junio de 2025. REUTERS/Yara Nardi

Tras abandonar sus estudios de periodismo en la Universidad del Sur de California en 1994, Sánchez se volcó en el periodismo audiovisual. Comenzó como asistente en KCOP-TV en Los Ángeles y luego trabajó en KTVK-TV en Phoenix. Su carrera despegó al integrarse como reportera en el programa Extra y, posteriormente, en Fox Sports Net, donde obtuvo una nominación al Emmy por el programa Going Deep.

En 1999, ganó un Emmy como presentadora de UPN News 13 en KCOP-TV. Su rostro se hizo habitual en la televisión estadounidense, presentando Good Day LA en KTTV Fox 11, News at Ten en Fox 11 y siendo la presentadora original del concurso de baile So You Think You Can Dance.

A los 40 años, Sánchez decidió dar un giro a su vida profesional y obtuvo la licencia de piloto de helicóptero, inspirada por su padre, instructor de vuelo. También fundó Black Ops Aviation, la primera productora de cine aéreo propiedad de una mujer.

La empresa ha trabajado para clientes como Netflix y Amazon, y colaboró como consultora en la película Dunkerque de Christopher Nolan. Según The Hollywood Reporter, Sánchez expresó: “Tenía un trabajo, tenía una carrera, y luego encontré una vocación. Me encantaba el entretenimiento y me encantaba filmar, así que logré combinarlo todo”.

En su vida personal, Sánchez tiene tres hijos: Nikko, fruto de su relación con el exjugador de la NFL Tony Gonzalez, y Evan y Ella, nacidos durante su matrimonio con Patrick Whitesell, agente de Hollywood. La boda en Venecia, celebrada el 27 de junio de 2025, estuvo rodeada de controversia y protestas ciudadanas, pero también de la presencia de decenas de celebridades, consolidando a Lauren Sánchez como una figura central en el panorama mediático y filantrópico internacional.