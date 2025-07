“El Pool” deslinda a “El Mencho” del ataque contra Ciro Gómez Leyva en carta escrita desde prisión

El sentenciado por el ataque a Ciro Gómez Leyva escribió un documento desde prisión en el que niega que el líder del CJNG haya ordenado el crimen y marca distancia respecto a versiones previas presentadas en el proceso judicial. (Infobae)

Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias El Pool, sentenciado a 12 años de prisión por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, escribió una carta a mano en la que niega que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), haya ordenado el ataque.

El documento, firmado y con huellas dactilares, comenzó a circular públicamente el lunes 30 de junio y en ella se lee: “Dicen que yo declaré que el señor Mencho me ordenó matar al periodista Ciro Gómez Leyva, lo que es una gran mentira, ya que yo no tengo ningún tipo de vínculo con el señor Mencho y que yo nunca he tenido ningún tipo de comunicación con él...Yo deslindo en su totalidad al señor Mencho del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva”, se lee en la carta dada a conocer en el noticiero de la presentadora Crystal Mendivil en Imagen Televisión.

El Pool envió una carta para deslindar a El Mencho del ataque contra Ciro Gómez Leyva. (Captura de pantalla tomaba del canal de YouTube de Imagen Televisión)

Según se mostró en pantalla, el documento llegó directamente a la redacción; fue redactado con letra visible, en hoja blanca, por el sentenciado, quien recibió su sentencia hace unas semanas por su participación en el intento de homicidio del comunicador.

“No es nada personal”

En un tono notablemente distinto, se dirigió ahora directamente al periodista en términos más personales. En la parte final de su carta afirmó:

“Quiero también aclarar que no es nada personal en contra del periodista CGL. Espero lo entienda“.

En la carta, además de exculpar al líder del CJNG, Gómez Jaramillo desglosó seis puntos, entre los cuales denunció irregularidades en su defensa jurídica previa, lo que explicaría que en la audiencia de sentencia se le vio con un equipo diferente.

“Quiero declarar que mi anterior defensa tuvo muchas inconsistencias y manipulaciones respecto a lo publicado, por ello yo decidí cambiar mi defensa, para que todo fuera legalmente expuesto y conforme a derecho”.

¿Por qué se involucró a El Mencho en el caso?

Lo expuesto en la carta de El Pool se aleja de lo declarado por la Fiscalía General de la República (FGR) durante el proceso penal, cuando se presentó una confesión de El Pool donde se afirmaba que el ataque fue ordenado por El Mencho, a través de un operador identificado como Armando Escárcega Valdez, alias El Patrón, identificado como autor intelectual.

Según narró ese día el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, los sicarios fueron reunidos en la colonia Lindavista, Ciudad de México, donde El Patrón les entregó una fotografía del periodista y les comunicó que el ataque era “un encargo del señor Mencho”. Tras esa reunión, varios de los implicados fueron enviados a un centro de adiestramiento en Ciudad Guzmán, Jalisco, donde habrían sido entrenados por un colombiano apodado El Primo.

El presunto autor intelectual del atentado de Ciro Gómez Leyva reveló quién dio la orden. (Infobae México | Jovani Pérez)

Durante el juicio, el asesor jurídico de Gómez Leyva, Francisco Javier Esquinca Cuevas, aceptó que los condenados no fueran obligados a pagar reparación del daño. Sin embargo, Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart, deberá cubrir una multa de 45.993 pesos.

Ambas condenas, la de El Bart y El Pool, fueron dictadas por el juez federal Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, mediante un procedimiento de juicio abreviado, al que los sentenciados accedieron tras declararse culpables.

El ataque contra el periodista ocurrió la noche del 15 de diciembre de 2022, cuando Gómez Leyva salió del foro donde grababa su noticiero en la colonia Florida, Ciudad de México. A unos 200 metros de su domicilio, dos personas en motocicleta se emparejaron con su vehículo y le dispararon al menos nueve veces. El periodista salió ileso, gracias al blindaje de su camioneta.

Cancelan audiencia para sentenciar a tres implicados

El ataque ocurrió en 2022. (Infobae)

El mismo lunes 30 de junio, un juez federal canceló la audiencia en la que se pretendía dictar sentencia por procedimiento abreviado a tres presuntos integrantes de la célula criminal que participó en el ataque: Juan Antonio Cisneros Morales, Erick Hazael Ramos Mendoza e Israel Jiménez Ávila. La FGR solicitó entonces abrir una audiencia intermedia, luego de que los imputados expresaran inconformidad con sus defensas particulares.

El juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, designó abogados de oficio y programó la audiencia para el próximo 18 de agosto.

Según la investigación, los tres circulaban en el vehículo que bloqueó el paso al automóvil blindado del periodista el 15 de diciembre de 2022.

La fiscalía dejó abierta la posibilidad de que los imputados soliciten nuevamente acogerse a un procedimiento abreviado, en caso de que sus condiciones procesales cambien.