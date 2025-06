Tras 14 años de fumar, Adrián Marcelo anuncia que dejará la marihuana

Adrián Marcelo anuncia que dejará de fumar marihuana tras 14 años de consumo (Archivo)

El influencer Adrián Marcelo ha anunciado que dejará de fumar marihuana tras 14 años de consumo, una decisión que atribuye a motivos de salud y a la influencia de su entorno cercano.

Durante una reciente emisión del podcast Conversaciones, el creador de contenido originario de Monterrey compartió que ya ha establecido una fecha concreta para abandonar el consumo de esta sustancia, la cual será el mes próximo, después de un viaje a Las Vegas.

Marcelo explicó que la determinación surgió tras su participación en el reality show La Casa de los Famosos México, cuya tercera temporada está próxima a iniciar.

El influencer atribuye su decisión a motivos de salud y al apoyo de su entorno cercano (@mrdoctor)

El paso por este programa marcó un punto de inflexión en su relación con la marihuana, ya que durante su estancia logró mantenerse alejado de la sustancia durante un periodo prolongado.

“Voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar marihuana… mi esposa, amigos se han sumado a la causa, temas de salud. Llevo 14 años fumando marihuana, muchos creen que la romantizo y la verdad es que no”, expresó el influencer en el podcast, subrayando el apoyo recibido por parte de su círculo más cercano y la importancia de su bienestar físico.

El creador de contenido relató que la experiencia de abstinencia en el reality fue determinante para replantear sus hábitos. Durante su estancia en La Casa de los Famosos, permaneció 43 días sin consumir marihuana, lo que le permitió comprobar que podía canalizar la energía derivada de la abstinencia hacia actividades más saludables.

El influencer ha consumido durante 14 años. |Crédito: YouTube, Conversaciones

“Tema de condición física, ya me canso muy fácil, antes corría 5 kilómetros en media hora, ahora traigo unos kilos de más, como mal, la rutina. Yo lo hice en La Casa de los Famosos, estuvo 43 días sin fumar, no fumé y me demostré a mí mismo que esa energía que te da la abstinencia psicológica la canalicé en ejercicio, estuve en muy buena forma”, detalló Marcelo, quien reconoció que su rendimiento físico ha disminuido y que busca recuperar su condición.

El influencer señaló que, aunque durante años muchos han interpretado su consumo como una idealización de la marihuana, su decisión responde a una evaluación honesta de los efectos que ha tenido en su vida.

Marcelo busca mejorar su condición física y calidad de vida al dejar la marihuana (IG)

La suma de factores como el cansancio, el aumento de peso y la alimentación poco saludable lo llevaron a considerar que dejar la sustancia podría ser el primer paso para mejorar su calidad de vida.

Marcelo enfatizó que el respaldo de su esposa y amigos ha sido fundamental en este proceso, y que la experiencia de abstinencia vivida en el reality le demostró que es posible modificar hábitos de larga data.