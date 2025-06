Lilly Téllez confirma denuncia ante la FGR contra diputada del PT

La integrante del PAN señaló a tres legisladoras de Morena y aliados por haber cortado el cable de su megáfono (Crédito: Cuartoscuro)

María Lilly del Carmen Téllez García, legisladora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT). Según dijo, la queja estuvo motivada por el altercado en el Senado donde el cable de su megáfono fue cortado con unas tijeras.

A través de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, Téllez confirmó la presentación de una denuncia ante la entidad dirigida por Alejandro Gertz Manero. Además, solicitó medidas de protección en su favor para que la diputada del Partido del Trabajo (PT) no pueda estar cerca de ella.

“También denuncié ante la FGR a la petista Lilia Aguilar Gil, por ejercer violencia en mi contra y solicité medidas de protección para que no se me acerque. El que sea diputada federal no le otorga licencia para abusar del poder ni para agredirme. ¡No me van a callar!“, escribió en su perfil identificado con el nombre de @LillyTellez.

La senadora panista señaló a dos legisladoras que le cortaron el cable de su megáfono. (YouTube/Senado de México)

En los videos documentados durante la sesión de la Comisión Permanente donde tuvo lugar la protesta de Lilly Téllez se pudo observar que Aguilar Gil intentó quitarle el artefacto amplificador de audio. De igual manera, en medio del jaloneo dirigió algunas palabras a quien presentó la panista, quien ignoró el acto.

Hasta este momento, la senadora del Partido (PT) del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, no ha dado a conocer ningún pronunciamiento acerca de la denuncia presentada en su contra.

Lilia Aguilar Gil fue señalada por Lilly Téllez (Foto: Facebook/Lilia Aguilar)

No es la única denuncia presentada por Téllez sobre los hechos. El pasado 28 de junio de 2025, en una rueda de prensa, notificó a los medios de comunicación acerca de la presentación de una denuncia en contra de Martha Lucía Micher Camarena, así como Karina Isabel Ruiz Ruiz, senadoras del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por haber usado un objeto punzocortante en el intento de averiar su megáfono.

“Voy a demandar a Malu Micher y a la senadora Karina, está en video cómo la senadora Malu Micher le dio las tijeras o le dio la orden, está en video, para que la senadora Karina pasara y puso las tijeras frente a mi rostro, es un arma punzocortante en un momento muy delicado. Las tijeras frente a mi rostro es algo muy peligros, así que por supuesto las voy a denunciar (...) Ojalá las autoridades se atrevan a hacer justicia como debe ser, necesito una orden de restricción porque son sumamente violentas Malu Micher y Karina como quedó demostrado en los videos”, dijo.