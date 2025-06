Ex Fiscal de Quintana Roo vinculada a proceso por omisión y negligencia

Vinculan a ex fiscal de personas desaparecidas. (FB/Ana Paty Peralta, Pdta Municipal)

Rosa María Hernández, ex titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, fue vinculada a proceso el pasado viernes 27 de junio luego de un audiencia de más de 9 horas en la que se determinó su presunta responsabilidad de no aplicar el protocolo homologado de búsqueda de personas ausentes.

Su vinculación a proceso significa el avance de la primera de siete denuncias más realizadas por delitos similares.

¿Qué hizo para ser vinculada y acusada de negligencia y omisión?

La vinculación a proceso de Rosa María Hernández se dio gracias a la denuncia de María Patrón Pat, madre de la joven desaparecida en 2019, Francisca Mariner Flores Patrón.

Francisca fue reportada como desaparecida en junio de 2020 y se mantuvo así durante al menos 4 años y medio, sin embargo, su cuerpo fue hallado y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) por las autoridades competentes en julio del mismo año, sin embargo, esto no fue notificado a ningún familiar, provocando su búsqueda incesante por parte de María Patrón, su madre, junto a colectivos y asociaciones civiles.

El cuerpo de Francisca Mariner fue hallado en SEMEFO del estado luego de cuatro años de búsqueda

Francisca desapareció de su domicilio el 22 de junio de 2020 y aunque su búsqueda en tierra comenzó rápidamente, no fue hasta diciembre de 2024 cuando su cuerpo pudo ser reconocido en instalaciones del Servicio Médico Forense del estado. Al respecto, María Patrón, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, mencionó la ex fiscal no ordenó la búsqueda inmediata de la menor, ni investigar el círculo familiar de la mujer desaparecida, es decir, a la ex pareja de Mariner, quien resultó responsable del feminicidio, además de declinar otorgarle la calidad de víctima y tampoco dio la orden de realizar una prueba de ADN a la abuela de Francisca.

Dicha dependencia alegaba que los restos de la víctima habían sido quemados, motivo por el cual no habían sido reconocidos y razón por la que no se había procedido con el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General del Estado, Francisca, de 17 años, fue asesinada en su domicilio en junio de 2020, por su ex pareja, Ángel Conrado. Posteriormente el agresor junto a otra persona desaparecieron el cuerpo de Mariner, esto mientras un tercero entretenía a la hija de ambos, menor que quedó en orfandad luego del asesinato de su madre. Al día siguiente del asesinato, su ex pareja denunció la desaparición de Francisca Mariner para no levantar sospechas sobre un presunto femincidio.