“No la crucifiquen”: Gustavo Adolfo Infante pelea EN VIVO con Jessica Gil por defender a Florinda Meza

(Gustavo Adolfo Infante/Youtube/Instagram)

Con el estreno de la serie Chespirito: sin querer queriendo de Max, las discusiones sobre el legado de Roberto Gómez Bolaños y su relación con Florinda Meza no han parado.

En medio de la polémica, Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y estalló en defensa de la actriz, luego de que su compañera Jessica Gil señalara los posibles efectos emocionales que los episodios semanales podrían tener en ella.

Todo ocurrió en plena transmisión del programa en su canal de YouTube el pasado 25 de junio.

La acalorada conversación entre los conductores dejó claro que la narrativa de la serie —que muestra cómo Roberto Gómez Bolaños dejó a su familia para iniciar una relación con Florinda— sigue generando tensiones incluso entre los medios.

(Zurisaddai González/Infobae)

Así empezó la pelea de Infante con Jessica Gil en defensa de Florinda Meza

“El que toma la decisión de dejar a la señora Graciela y emprender un amor con la señora Florinda Meza es Roberto Gómez Bolaños, era un hombre adulto, inteligente, independiente...”, dijo Gustavo Adolfo en primera instancia.

Para él, señalar a Meza como la destructora de un hogar es injusto: “Se enamoró de Florinda, no me parece correcto, la han dejado muy mal parada a Florinda”.

Gustavo Adolfo y Florinda Meza (Foto: Cuartoscuro)

Jessica Gil, por su parte, trató de matizar la conversación apuntando que la serie retrata el punto de vista de los hijos.

“Creo que debería dejar que ellos hagan su trabajo y ella va a hacer su documental (...) imagínate desmentir lo que los hijos están contando a través de una serie que tienen todo el derecho de hacerlo”.

Pero Infante no cedió y le reprochó: ”Tienen todo el dercho de hacerlo, pero la están dejando de la refregada a Florinda Meza.“

La discusión escaló, mostrando posturas opuestas y una tensión evidente entre ambos.

Florinda Meza recordó que Graciela Fernández la llamó por teléfono tras el fin de su matrimonio con Chespirito. (Créditos: The Grosby Group. Instagram)

“sí, pero es la historia de los hijos que vieron cómo se fue el papá con otra mujer y siempre decimos, los que sufren más son los hijos, ellos vivieron eso”, apuntó Gil y remató:

“Ellos van a contar lo que vieron, que el papá se fue, dejó a la mamá y que la familia se quedó a la deriva. Que se rompió una familia”.

Gustavo Adolfo estalla contra Jessica Gil

Tras dicho comentario, el conductor de Sale el Sol brincó una vez más den defensa de la viuda de Chespirito.

“No se quedó a la deriva, ellos seguían viendo a su papá, el papá seguía manteniendo a la mamá, seguía viendo a los hijos, no crucifiquen a florinda“, comentó y le dijo a su compañera que ‘se estaba echando encima a Florinda’ con su opinión.

Gustavo Adolfo Infante denuncia el robo de la señal durante la grabación de su programa: “Recibimos un ataque en vivo” (YouTube)

Jessica le respondió: No me la estoy echando, yo no soy la que escribí el guión de la serie. Y Gustavo contraatacó: "No, pero estás avalando la historia, o sea ‘dejó a los hijos a la deriva’“.

Finalmente, Gil reiteró que ella solo hablaba de lo que estaba sucediendo en la serie, pero Infante no soltó el tema y dijo: “O sea, ¿está muy bonito hacer trizas a Florinda Meza?“.

Jessica cerró su participación al detallar: “No siento bonito, me duele. yo no hice el guión, es lo que los hijos están platicando”.

Los conductores debatieron respecto a la serie de Chespirito y Florinda Meza (Gustavo Adolfo Infante /Youtube)

El incómodo momento que Infante vivió con Florinda

Esta no es la primera vez que Gustavo Adolfo protagoniza momentos incómodos en torno a Florinda Meza. En la entrevista que le hizo en su programa “El minuto que cambió mi destino”, la actriz dejó en claro que no toleraría preguntas incómodas o comentarios con doble filo.

A pesar de esa entrevista tensa, el periodista ha mantenido una postura firme en defensa de la actriz.

(El minuto que cambió mi destino/Imagen TV)