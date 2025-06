Cartel de tienda de conveniencia en Veracruz desata polémica por “inclusión forzada” | Video

Una campaña de reclutamiento de personal en Veracruz provocó una ola de comentarios sobre inclusión forzada y representatividad en la publicidad. (TikTok / @nanielcastro)

Un cartel publicitario en una sucursal de Oxxo ubicada en el estado de Veracruz se convirtió en el centro de una acalorada discusión en redes sociales sobre la llamada “inclusión forzada”. La imagen, que muestra a una persona de raza negra y a otra con Síndrome de Down como parte de una campaña de reclutamiento de personal, generó opiniones divididas entre los internautas.

El video, que se volvió viral en plataformas como TikTok y Facebook, fue grabado por un usuario que reaccionó de forma sarcástica al ver el cartel. “No mames, qué inclusivo me saliste Oxxo, lo más racista que he visto”, se escucha decir mientras enfoca el anuncio. La publicación pronto superó el medio millón de reproducciones, alimentando una discusión que enfrenta posturas sobre representación, diversidad y racismo.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Por un lado, muchos usuarios defendieron la iniciativa del comercio, señalando que visibilizar a personas históricamente excluidas en contextos laborales o publicitarios es un paso hacia una sociedad más igualitaria. “Que racismo hay ???? Yo veo a dos personas como en cualquier otro anuncio”; “el racista fue el que lo grabó, porque no le gusta que lo identifiquen similar a ellos”; “solo es un anuncio dando oportunidad a quien no se le ha dado”, escribieron varios internautas.

Por otro lado, hubo quienes interpretaron la campaña como una estrategia forzada de inclusión que busca ajustarse a una agenda políticamente correcta, sin un trasfondo genuino. “Estos cristalitos, ahora por salir en publicidad y dar oportunidad es racismo”; “me recordó al anuncio de Malcolm”; “es como ver a Zamorita de Malcolm el de en medio”, fueron algunas de las opiniones críticas.

Este incidente ha vuelto a encender el debate sobre la llamada “inclusión forzada”, término que en redes sociales se ha usado para referirse a representaciones que, según algunos sectores, no responden a una lógica narrativa o comercial, sino a una presión social por ser políticamente correctos. La discusión ha permeado en diversas industrias, desde el cine hasta el marketing digital, y ahora alcanza también a cadenas de tiendas como Oxxo.

Especialistas en comunicación y diversidad han señalado que, más allá del debate, es importante analizar el contexto y los objetivos de cada campaña. “La inclusión auténtica busca representar a la sociedad en su conjunto, no responder a una cuota o moda”, declaró recientemente la comunicóloga Rebeca Monroy en entrevista con un medio local.

Mientras tanto, la tienda Oxxo no ha emitido una postura oficial sobre el cartel en cuestión.