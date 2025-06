“No está muy informada”, Sheinbaum responde a Pam Bondi ante la inclusión de México en la lista de “adversarios” de EEUU

Sheinbaum informó que hay mucha coordinación y se cerrará un acuerdo sobre seguridad, con el gobierno de los Estados Unidos derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington.

Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió ante las acusaciones de la fiscal estadounidense, Pamela Bondi sobre incluir a México en la lista de adversarios de Estados Unidos ante una supuesta falta de seguridad nacional, comparando a México con países como Irán, Rusia y China.

“No está muy informada la verdad. Va a salir un comunicado en un momento de una visita que tuvieron el Secretario de la Defensa y Marina al Comando Norte en estos días, en reciprocidad en la visita que se recibió hace unas semanas del Comando Norte a Santa Gertrudis en Chihuahua.

Hay mucha coordinación, estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad, con el gobierno de los Estados Unidos derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington en febrero, va muy avanzado siempre en el marco de la soberanía entre cada país y en el respeto de ambos gobiernos", mencionó Sheinbaum durante la conferencia de prensa.

Asimismo, la mandataria reafirmó que México no será subordinado por ninguna nación extranjera, se mantendrá la soberanía y será una República que colabore con la justicia siempre y cuando se tengan pruebas sustentadas.

Sheinbaum aseguró que la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación y a México se le respetará en todo momento. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

“Se va a seguir colaborando coordinando, sin subordinación pero si no hay pruebas no se avanza. México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos pero no nos subordinamos.

México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, no somos piñata de nadie, a México se le respeta. Esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump, que ha llevado el Secretario de Economía con el Secretario de Comercio, del Secretario de Hacienda con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos", finalizó la presidenta.

¿Qué temas se trataron en la reunión entre el Comando Norte y los Secretarios de Marina y Defensa?

De acuerdo con informes de la Secretaría de Marina, el encuentro entre ambas fuerzas federales forma parte de la Estrategia de Cooperación Bilateral Militar para profundizar temas de interés común en Seguridad y Defensa entre las Fuerzas Armadas de México y los Estados Unidos.

El objetivo de la visita fue profundizar en temas de interés común en Seguridad y Defensa entre las Fuerzas Armadas de México y los Estados Unidos. (Foto: Presidencia)

“Este encuentro forma parte de la Estrategia de Cooperación Bilateral Militar entre ambos países, establecida desde el año 2016 y en reciprocidad a la visita que el General Guillot realizó al Centro Nacional de Adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional en Santa Gertrudis, Chihuahua, en mayo de 2025.

Es la primera vez que en la presente administración los Secretarios de Marina y Defensa de México visitan las sedes del USNORTHCOM y NORAD, desde que asumieron sus cargos. El objetivo de la visita fue profundizar en temas de interés común en Seguridad y Defensa entre las Fuerzas Armadas de México y los Estados Unidos de América", apuntó el comunicado oficial.