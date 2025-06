Macario Martínez rompe el silencio: revela por qué despidió a su mánager señalado en tragedia del AXE Ceremonia

Macario Martínez se ha convertido en la estrella emergente de lo que va de 2025. (Foto: @macariomartinez_, Instagram)

Tras el incidente en el festival AXE Ceremonia, en donde dos jóvenes de la prensa mexicana perdieron la vida, Macario Martínez fue parte de la conversación al terminar su relación laboral con su representante, Luis Avilés, quien era jefe de prensa del multitudinario evento y fue señalado por muchos en redes sociales.

Macario Martínez, cantante que se viralizó en redes sociales por compartir su música mientras trabajaba como recolector de basura en la Ciudad de México, ha logrado consolidar una carrera prometedora en el ámbito musical. Su popularidad ya lo llevó a presentarse en escenarios de gran relevancia como el Vive Latino y el festival Pal Norte en Monterrey.

Personas realizan una vigilia en la entrada del Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 6 de abril de 2025, después de que el festival AXE Ceremonia fuera suspendido por el colapso de una estructura que mató a dos fotógrafos el día antes. (Foto AP/Berenice Bautista)

El anuncio de la mencionada separación profesional se dio a conocer a través de las redes sociales del propio Macario, a raíz de las acusaciones públicas que surgieron en contra de Avilés tras los lamentables hechos ocurridos durante el festival Ceremonia. Fue entonces cuando el cantante emitió un comunicado en el que informaba su postura frente a los acontecimientos.

“He tomado la decisión de separar de mi equipo de trabajo a Luis Avilés, quien fungió como personal manager desde enero de este año”, expresó el cantante en su mensaje difundido en Instagram.

El cantante explica su decisión meses después

Es ahora que, en el programa Las Kinky Talks, Macario profundizó sobre los motivos detrás de su decisión. Aseguró que, aunque Luis fue una figura clave en los inicios de su carrera, hubo aspectos que no pudo pasar por alto.

“Se tergiversó mucha la información. Esta persona era alguien que conocía ya hace tiempo atrás porque vi que apoyaba a artistas independientes, dentro de la escena local en donde yo estaba. Entonces, al momento de yo explotar necesitaba que alguien me ayudara”, relató durante la entrevista.

Macario destacó que la forma en que su entonces manager actuó tras la tragedia en Ceremonia fue determinante para marcar distancia con él. Aunque reconoció que siempre recibió un trato correcto en lo personal, enfatizó que no comparte ciertas actitudes que se hicieron evidentes en el manejo de la situación.

“Le hablé y me apoyó muchísimo para llegar a donde estoy ahorita. Pasó la tragedia (del Ceremonia) desafortunadamente no actuó de la mejor manera y yo no voy con esas cosas. Él siempre me trató bastante bien, pero no hizo bien las cosas en otros ámbitos”, concluyó.

En ese sentido para Martínez es importante que sus decisiones estén guiadas no sólo por la eficiencia en el trabajo, sino también por principios y valores que deberán marcar el desarrollo de su carrera.

Macario Martínez se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 15 de noviembre.