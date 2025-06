Creyó que había superado todo en Survivor México, hasta que al salir supo lo que su esposo le ocultaba

(Zurisaddai González/Infobae)

Puso a prueba su cuerpo, su mente y su corazón en uno de los reality shows más extremos de la televisión mexicana.

Lo dio todo por permanecer, ganarse al público y superarse a sí misma. Pero lo que no imaginó es que, al regresar a casa, su verdadera batalla apenas comenzaría.

Mientras en la pantalla luchaba por conservar su fuego encendido, en la vida real el amor que creía seguro comenzaba a apagarse sin que ella lo supiera.

La traición no vino del juego, sino del lugar donde más esperaba comprensión y apoyo: su propio hogar.

La recompensa podría definir el futuro de la tribu. CRÉDITO: (FB/Survivormx)

Todo empezó con una historia de amor

Frida Urbina y Abel Robles se conocieron en diciembre de 2023 durante la ceremonia de los Premios MTV Miaw. En ese evento intercambiaron redes sociales y comenzaron a hablar. Poco después, ya compartían su amor en Instagram.

Apenas dos meses después, Frida viajó a Hermosillo, Sonora, para pasar Navidad con la familia de Abel. Él también hizo lo mismo: fue a visitar a los suyos. La relación avanzó rápido y a mediados de 2024 decidieron casarse rodeados de sus seres queridos.

(Instagram)

Anteriormente, Abel había sido parte de Acapulco Shore donde mantuvo un intermitente romance con Eli Varela. Ella, lo había acusado en repetidas ocasiones de ser infiel.

Frida, por su parte, también tenía experiencia en realities, pues había estado en La venganza de los ex.

(Instagram)

Frida en Survivor: duelos, lágrimas y una conexión profunda

La participación de Frida en Survivor México fue una de las más intensas emocionalmente. El 13 de junio de 2025, fue eliminada oficialmente del programa. En el video de despedida, dijo:

“Soy la ELIMINADA del día de hoy; me da tristeza abandonar pero me llevo muchas enseñanzas. Me demostré que sí puedo y que nada es imposible”.

Agregó:

“Abrí mis emociones no sólo para mí, sino ante tanta gente. Te sientes muy vulnerable cuando no tienes nada del exterior”.

(Instagram)

Algo que generó controversia durante el programa es que Eli Varela, la exnovia de Abel, también se encontraba en el show.

Durante una plática casual con una de las participantes, Frida llegó a decir: “Yo conozco a Eli, ¿ella no les dijo nada cuando entró o algo así? Eso es porque ella es exnovia de mi esposo”.

Y añadió:“No quiero traer cosas de afuera. Y yo no tengo una resistencia con ella y creo que ella tampoco”.

Al volver, encontró un matrimonio quebrado por la infidelidad

Frida regresó de Survivor y siguió publicando videos en redes sociales con Abel… hasta el 21 de junio. Ese día subió un video con el mensaje:“Me extrañarás y no me encontrarás con nadie”.Luego vendrían más publicaciones dolorosas:

(Instagram)

“Tengo mucha fe en que las cosas pasan por algo. Nunca dejaría de ser la persona que soy porque alguien no me supo valorar”.

“Si duele pero no te tengo rencor, porque la vida me regalará algo mucho mejor”.

“Es de valientes enamorarse y saber que las cosas pueden terminar así; pero es más de valientes salir de un lugar donde no te valoran”.

Los rumores de que Abel le había sido infiel eran cada vez más grandes y Urbina también llegó a colocar: “Sé que el que me tenía que dar mi lugar es mi ex pareja, pero me pongo a pensar si por su cabeza pasó ser la otra en una relación”.

Cabe señalar que hasta el momento, Frida no ha dado más detalles sobre quién habría sido la tercera en discordia.

(Instagram)

La reacción de Abel ante el escándalo

Días después del escándalo, Abel rompió el silencio con un mensaje en redes sociales:

“Quiero pedir una disculpa por cualquier comentario que hice hacia Frida. Estoy muy triste y enojado. Hay muchas cosas que no se están diciendo, pero ya no vale la pena aclarar nada. Solo toca pedir disculpas y seguir con la vida”.

El mensaje, lejos de calmar las aguas, encendió ña situación. Pero Frida, firme, ha optado por sanar en público con valentía.