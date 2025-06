¿Se llamará AMLO? Esto dijo Sheinbaum sobre el nombre del nuevo satélite propuesto por su gobierno

La presidenta tomó con humor la pregunta hecha por el youtuber apodado "Lord Molécula" en su conferencia de prensa matutina | Jovani Pérez / Infobae México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió si existe la posibilidad de que el nuevo satélite mexicano ―el cual fue propuesto durante su campaña y se incluye actualmente en su Plan de Gobierno― lleve el nombre del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo su primera aparición pública el pasado 1 de junio de 2025 en medio de la elección judicial.

Ante tal cuestionamiento tan cómico, la mandataria mexicana soltó a reír desde “La Mañanera del Pueblo”, pero dijo que, y según así lo dejo claro su antecesor, “a él no le gustaba que calles, avenidas, proyectos, construcciones, lleven su nombre”:

“Cuando tomé protesta (...) leí un discurso que, entre otras cosas, decía ‘usted (AMLO) no quiere que lo pongamos su nombre a calles, a monumentos o alguna avenida... algún satélite. Pero no hace falta porque Andrés (Manuel) López Obrador se quedó en el corazón del pueblo de México por siempre”, expresó.

La primera aparición pública del expresidente López Obrador desde el fin de su sexenio fue en el desarrollo de la primera elección judicial en México | Especial

¿AMLO en el corazón del pueblo de México? Sheinbaum y la toma de posesión como presidenta

El fragmento al que se refirió Sheinbaum Pardo lo dijo textualmente durante el discurso de toma de posesión frente al Congreso de la Unión el pasado 1 de octubre de 2024. Ahí, dijo lo siguiente al entonces presidente saliente:

“Usted nos ha pedido, en varias ocasiones, no develar bustos ni poner su nombre en calles, avenidas, barrios o colonias. Tampoco monumentos, ni hacer grandes homenajes. La verdad que no hace falta porque usted estará siempre donde sólo residen los que luchan toda la vida, los que no se rinden, los que devuelven la esperanza y la alegría. Usted estará siempre en el corazón del pueblo de México.”.

La presidenta Claudia Sheinbaum tomó protesta frente al Congreso de la Unión el pasado 1 de Octubre de 2024 en el Palacio Legislativo de San Lázaro | Raquel Cunha / Reuters

Dichas palabras las emitió desde la tribuna de la Cámara Baja, donde también se encontraban el senador Gerardo Fernández Noroña, la entonces diputada Ifigenia Martínez y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

¿Existe alguna calle o avenida con el apodo de López Obrador?

Aunque Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que no desea que se le rinda homenaje con calles, monumentos o bustos, en distintas regiones del país han surgido iniciativas locales que han bautizado vialidades y colonias con su nombre.

Calle López Obrador en Xochimilco

Desde 2003, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, existe una calle con el nombre “López Obrador”. Según los propios habitantes, esto fue en agradecimiento a los apoyos otorgados durante su gestión como jefe de Gobierno del antiguo Distrito Federal.

Colonia Andrés Manuel López Obrador en Veracruz

En Coatzacoalcos, Veracruz, se estableció una colonia llamada Andrés Manuel López Obrador. Varias de sus calles también aluden a su entorno político, tales como Beatriz Gutiérrez Müller, Cuarta Transformación y Bienestar.

El pintado de bardas con las frases icónicas de AMLO son otra muestra de agradecimiento que el tabasqueño recibe | Cuartoscuro

Calle “AMLO” en Oaxaca

En Tuxtepec, Oaxaca, una vialidad de unos 200 metros fue nombrada “López Obrador” por habitantes simpatizantes. Estos casos reflejan expresiones populares sin carácter oficial.