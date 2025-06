Ofelia Cano queda varada abajo de un puente de Guadalajara por las inundaciones: “Salimos por la ventana”

(IG)

Ofelia Cano vivió momentos de terror tras quedar en medio de una intensa lluvia en Guadalajara, Jalisco. Y es que el carro en donde se transportaa se apagó repentinamente cuando pasó debajo de un puente debido a la gran cantidad de agua que se acumuló en la zona.

De acuerdo con la información que compartió la actriz a través de sus redes sociales, tanto ella como su amiga tuvieron que abandonar la unidad por la ventana y, tras ponerse a salvo en la banqueta, intentaron pedir ayuda.

“Nos inundamos, nos quedamos inundados en un puente. Está terrible, nunca me había pasado esto, haber cómo me va, tengo mucha gripa, mucho miedo; nos empezamos a inundar y nos tuvimos que salir por las ventanas”, declaró.

La actriz se sumó a las personas que han sufrido los estragos de las inundaciones. TikTok/@mdappsc

Mientras Ofelia Cano narraba su experiencia desde la banqueta, su amiga y duela del vehículo intentaba pedir ayuda a su seguro vehicular.

“No salgan, por favor. Ahorita tuvimos mucho miedo, no podíamos salir del carro”, continuó.

Minutos después, la actriz reapareció en sus redes sociales para compartir que ya se encontraba un poco más tranquila, pero seguía esperando la ayuda.

Ofelia Cano (Foto: IG @cano.ofelia)

“Nunca me imaginé tener esta experiencia, es una impotencia ver que el carro se empieza a inundar, inundar, inundar y no poder salir. Nunca me imaginé esto. A toda la gente que ha pasado por esto, siempre les he tenido consideración, pero ahora les tengo más consideración”, añadió.

Asimismo, dio a conocer que el motivo de su salida fue una reunión.

Hasta el momento, se desconoce más información al respecto, por lo que no se sabe qué pasó con el vehículo de la amiga de la actriz ni cuál es su estado de salud.

Ofelia Cano (Foto: Captura de pantalla/El minuto que cambió mi destino)

Las reacciones no se hicieron esperar; mientras algunos se solidarizaron con la actriz y su amiga, otros contaron sus experiencias.

Y es que no solo Guadalajara sufrió inundaciones por las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días, también varias zonas del Estado de México y Ciudad de México.