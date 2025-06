¡Indignada! Florinda Meza furiosa porque no dio autorización a su imagen en la serie de Chespirito: “No me tomaron en cuenta”

La comediante se manifestó acerca de la serie que recién se estrenó - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

Florinda Meza, reconocida por su actuación y vínculo personal con Roberto Gómez Bolaños, ha manifestado su descontento ante el estreno de la serie “Chespirito: sin querer queriendo”, que narra la vida del icónico creador de personajes como El Chavo del 8.

La producción, disponible en la plataforma Max, no incluyó su consentimiento ni la consultó respecto a la representación de su historia y de su imagen dentro del proyecto audiovisual.

La viuda de Chespirito se molestó al ser cuestionada respecto a su pasado con Quico. (Imagen TV/Youtube)

Meza aseguró esto dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en donde diversos medios de comunicación la abordaron mientras caminaba.

“Lo que yo quiero aclarar es que yo no estoy contra nadie”, subrayando que su postura no constituye una confrontación directa, aunque sí marca una clara insatisfacción por la falta de participación en la serie biográfica.

Florinda Meza asegura que nunca tuvo acercamiento con la producción de la serie de Chespirito

La actriz afirmó que nunca recibió un acercamiento formal de los responsables del programa, haciendo hincapié en la ausencia de diálogo previo a la utilización de su imagen.

“Nadie ha hablado conmigo nunca, por eso cuando me preguntaban siempre dije ‘no sé nada’, entonces si alguien llega y toma tu ropa aunque sea de hace muchos años sin siquiera decirte con permiso o me permites no te gustaría ¿no?”, enfatizó Meza.

La artista mexicana, quien compartió una relación profesional y sentimental con Chespirito, expresó que no vería con buenos ojos que se presentara una interpretación o historia que no respete su verdadera experiencia personal ni su versión de los hechos.

El tiempo parece haberle dado la razón a Florinda Meza, quien recurrió a instancias legales para intentar impedir que los hijos del comediante produjeran la serie. (Infobae México / Jovani Pérez)

Florinda Meza iniciará acciones legales

Cuando se le consultó si iniciaría acciones legales en contra de la producción en caso de no verse representada con exactitud, Meza insistió en su interés por ser tomada en cuenta y escuchada, pero sin detallar pasos legales concretos.

La polémica aparece en un contexto donde la serie ha provocado una fuerte atención mediática en torno a su elenco y a las personas reales involucradas en la vida de Roberto Gómez Bolaños.

CIUDAD DE MÉXICO, 02MAYO2019.- La actriz Florinda Meza posa para los fotógrafos durante la presentación de la película "Dulce Familia", en la cual participa. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

“Chespirito: sin querer queriendo”, ha llegado recientemente al catálogo de Max y provocado un intenso debate sobre el manejo ético de las historias personales dentro de las bioseries de figuras públicas del espectáculo mexicano.

Mientras “Chespirito: sin querer queriendo” continúa generando conversación, la actriz subraya que su mayor deseo es ser reconocida y consultada, sintetizando la postura de quienes sienten que su vida y trabajo forman parte esencial e inseparable del legado de uno de los grandes referentes de la televisión hispana.

Florinda aclaró por qué visitó la empresa en que comenzó a trabajar en 1973 (Foto: Instagram)