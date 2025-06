Lupita D’Alessio expone faltas de respeto por parte de Bobo Producciones: “No quiero estar con esa gente”

Lupita D’Alessio dejó ver su descontento ante la organización de su próximo concierto (Foto: TV Azteca)

A más de un mes de su exitosa presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, Lupita D’Alessio ha reaparecido en sus redes sociales con un mensaje en el que hace constar su descontento ante la organización de su próximo concierto programado para el 28 de junio en Xalapa, Veracruz.

En un video que compartió en Instagram, Lupita hizo notar las ‘faltas de respeto’ de las que ha sido objeto por parte de la empresa Bobo Producciones, con la que ha organizado sus más recientes presentaciones.

“La leona dormida” apareció en su casa en Cancún y envió un mensaje dirigido “al empresario” del evento a realizarse en el Gimasio Nido del Halcón UV a las 21:00 horas:

“Quiero comentarle a la gente de Xalapa, Veracruz, que por faltas de respeto de parte de Bobo Producciones, por no tener información, por no tener transporte, datos, logística y la comunicación cerrada completamente, pues hay posibilidades de que no vaya. No sé“, comenzó la voz detrás de Mudanzas.

La cantante dejó ver una 'mala comunicación'. Crédito: Instagram

“Yo esto lo comunico para el empresario, que yo no soy la responsable sino Bobo Producciones con quien hizo el trato y las faltas de respeto a mi persona, eso no lo voy a permitir. Yo de esa gente me quiero alejar, yo no quiero estar con esa gente, sé que el empresario no tiene absolutamente nada que ver, pero yo tampoco, desafortunadamente, entonces yo les mando un abrazo y así están las cosas”, remató la intérprete

Aunque no ahondó en detalles y posteriormente Lupita D’Alessio eliminó dicho video, la información se esparció de inmediato, dejando la duda entre sus seguidores sobre el estado actual de su relación con la empresa liderada por los hermanos Jack y Ari Borovoy.

Por otro lado, la cantante de Qué ganas de no verte nunca más comunicó a inicios de este mes de junio que se encuentra en la fase final de su carrera sobre los escenarios, pues ya prepara su retiro.

Lupita se presentó con éxito en la plancha del Zócalo capitalino el pasado Día de las madres (Gob)

En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, la intérprete de 71 años aclaró las especulaciones que han circulado en torno a su bienestar físico y compartió detalles sobre sus planes para concluir su carrera artística.

De acuerdo con lo expresado por la artista, este será su último año en activo. D’Alessio explicó que ya ha conversado sobre su decisión con Jack Borovoy.

“Este es el último año que trabajo. Le dije:‘Jack, ya quiero que este año ya pararle’. Me dijo, ‘ok’”, relató la cantante. Además, aseguró que las fechas de sus próximos conciertos han sido organizadas de manera espaciada para garantizar su tranquilidad y bienestar.