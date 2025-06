Kunno defiende a Belinda tras publicar un video con indirecta para Ángela Aguilar: “Se le chispoteó”

(IG: @belindapop // Marco Ruiz/ Infobae México)

Kunno, considerado como uno de los mejores amigos de Ángela Aguilar en la actualidad, desató controversia en redes sociales tras sumarse al trend de ‘Heterocromía’, la nueva canción de Belinda.

Mientras algunos internautas tacharon al tiktoker de ‘traicionero’, insinuaron que le habría pedido permiso a la intérprete de regional mexicano para poder hacer el baile viral.

El creador de contenido se defendió de los señalamientos en su contra tanto en TikTok, como ante medios de comunicación,

“Si entre ellas no hay ningún conflicto, yo no tengo por qué estar de acá para allá”, dijo.

Asimismo, aseguró que no tiene ningún problema con Belinda ni con Ángela Aguilar. Incluso, resaltó qué admira de casa una de ellas.

“Yo tengo una amistad individual con cada una de ellas, o sea, yo me llevo súper bien con Belinda, estoy feliz de que esté rompiendo récords con su álbum, me encanta el TikToK que subió de Loro Piana; la admiro. También a Ángela, saben que ha sido una persona que me ha apoyado en aspectos de mi vida que no sabía ni yo que necesitaba un apoyo”, mencionó.

Esta no es la primera vez que Kunno está envuelto en controversia por su cercanía con Ángela Aguilar, Belinda y Cazzu, pues en los últimos años ha sido duramente criticado por convivir con ellas cuando están o estaban con Nodal.

Kunno defiende a Belinda

En ese encuentro con los medios, el influencer también fue cuestionado sobre el video que la estrella pop reposteó en sus redes sociales y que desató controversia.

Se trata de un video creado por @guccidiary con la canción +Perra + Bitch -nuevo tema de Belinda-. Lo que más llamó la atención fue la frase sarcástica que añadió:

“Ángela Aguilar escuchando el nuevo álbum de Belinda”.

“Esto está muy fuerte. Yo creo que es alguien del equipo, no creo que sea ella directamente; se le chispoteó. A mí también se me ha chispoteado darle un like a ciertas cosas”, comentó.

De esta manera, el influencer defendió a Belinda de quienes piensan que reposteó el material a propósito.

Cabe mencionar que la cantante eliminó su publicación en cuestión de segundos, sin embargo, ese tiempo bastó para que se viralizara en redes sociales y desatara controversia entre los internautas.