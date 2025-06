¿Infidelidad biológica? Lo que dijo Florinda Meza sobre los hombres y su relación con Chespirito

El emotivo recuerdo navideño que confesó Florinda Meza con “Chespirito” (Foto: Instragram / @florindamezach1)

El estreno de la serie de Max Chespirito: sin querer queriendo ha desenterrado secretos de la vida personal de Roberto Gómez Bolaños, incluyendo su relación con Florinda Meza que inició cuando él aún estaba casado con Graciela Fernández.

Ante esto, viejas declaraciones de los involucrados han empezado a salir y tal ha sido el caso de una entrevista que dio Florinda hace varios años en donde reflexionaba sobre la infidelidad.

El romance entre Florinda y Chespirito: cuando ella se dio cuenta

Fue en un antiguo programa de El minuto que cambió mi destino donde Florinda Meza relató cómo empezó su romance con Chespirito.

A lo largo de su relato, la actriz expresó que el inicio de su relación no fue algo planeado, pero su corazón siguió otras reglas.

“Me di cuenta desde el principio, él me cortejaba, tal vez así era… me di cuenta siempre, pero yo misma me decía que no podía hacer nada, era dueño de un programa, productor, jefe, el que hacía los guiones. Además, había algo más importante: él estaba casado y con hijos.”

Florinda continuó, relatando cómo a lo largo de los años, se fue enamorando de alguien que, además de ser su jefe, también representaba un ideal de familia y estabilidad para ella.

Cuando se dio cuenta de sus sentimientos, el primer beso marcó el inicio de un dilema emocional:

“Recuerdo el primer beso, me recuerdo diciéndome qué hice. […] Quería echarme para atrás, pero yo decía ni él ni yo lo vamos a olvidar. Porque la sensación fue totalmente fuera de lo común, ese click que te cambia algo por dentro, algo de eso no lo había sentido nunca…”.

El tiempo parece haberle dado la razón a Florinda Meza, quien recurrió a instancias legales para intentar impedir que los hijos del comediante produjeran la serie. (Infobae México / Jovani Pérez)

A pesar de las inseguridades, Florinda parecía estar dispuesta a seguir adelante con lo que estaba sintiendo, sin importar las circunstancias, e incluso las reglas que ella misma se había impuesto.

¿Qué dijo Florinda sobre los hombres?

En dicha plática, Gustavo Adolfo le preguntó a Florinda si Bolaños llegó a tener relaciones extramaritales con más mujeres antes de separse de Graciela Fernández.

Florinda Meza y Margarita Ruiz en la serie 'Chespirito: Sin Querer Queriendo'. (Televisa / Max)

Ante esto, Meza mencionó: “No andaba con varias, tal vez tenía un diferente en tiempos distintos”.

La actriz ahondó un poco respecto a ese punto y añadió: “La doble moral del mexicano, ¿cuántos hombres tienen a sus mujeres, sus hijos? Es característica masculina. Ahí es donde las mujeres se equivocan, en ese renglón, quieren ser igual que los hombres. No va con nuestra naturaleza, con nuestra genética biológica.”