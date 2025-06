Así luce actualmente Carmen Treviño, madre de Emiliano Aguilar y primera esposa de Pepe Aguilar

(IG: @emilianoaguilar.t // @pepeaguilar_oficial)

Emiliano Aguilar sorprendió a sus seguidores de redes sociales tras compartir imágenes inéditas de su madre, Carmen Treviño, quien ha permanecido fuera del ojo público desde que terminó su matrimonio con Pepe Aguilar.

Las primeras fotografías fueron tomadas hace más de 20 años, cuando Emiliano era un niño. En unas aparecen madre e hijo abrazados, mientras que en otras se ve a Carmen Treviño con nada más ni nada menos que su exsuegro, Antonio Aguilar.

Sin embargo, las últimas fueron las que más llamaron la atención de los internautas, pues habrían sido tomadas en la actualidad. Gracias a ello se sabe cómo luce actualmente la madre del rapero y primera esposa del famoso intérprete de regional mexicano.

Emiliano Aguilar acompañó su publicación con un mensaje de agradecimiento para su madre:

“Les presento a mi madre. Ella pudo haber sido muy grande en la música, pero sacrificó su carrera para criarme. Ella fue madre y padre hasta que entró mi padrastro a la familia y si no creen que es una chingona, escuchen sus rolas en Spotify, se la rifa la jefa. Te quiero ama. Gracias por ser la única persona que me aguantó“, se lee.

Eso no fue todo, Carmen Treviño apareció en la sección de comentarios para agradecer a su hijo por su gesto con un breve, pero emotivo mensaje: “Te amo, Emi. Bellos recuerdos!”.

La publicación de Emiliano Aguilar no solo desató controversia por las fotografías de su madre, sino también porque entre líneas habría lanzado un dardo en contra de su padre, Pepe Aguilar, con quien lleva varios años distanciado.

¿Cómo fue el romance de Pepe Aguilar y Carmen Treviño?

Se desconoce mucha información sobre el primer matrimonio del famoso cantante de regional mexicano; sin embargo, se sabe que habría conocido a Carmen Treviño, quien estaba dando sus primeros pasos en la industria musical como cantante, en un rodaje y habrían contraído nupcias en 1990.

Carmen Treviño y Pepe Aguilar en los 90.

Su matrimonio no habría durado más de tres años, pues según contó Pepe Aguilar en entrevista con Pati Chapoy, Carmen Treviño lo abandonó y huyó con Emiliano cuando su hijo tenía 1 año de edad.

“Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse. Yo traté de buscarlo inmediatamente, pero a parte tuve que comenzar desde cero porque se llevó muebles y coche, no en la calle, me dejó en la casa vacía”, contó.

Y agregó: “Desgraciadamente por eso no hubo la relación que hubiera querido tener con mi hijo. Traté de buscarlo, pero era un poquito difícil que me lo prestaran. Yo viajaba de México a Tijuana para ver a mi hijo”.

Cuatro años después de su divorcio, Pepe Aguilar se casó con Aneliz Álvarez y juntos tuvieron tres hijos: Aneliz, Ángela y Leonardo. (Foto: @anelizzilena, Instagram)

La situación cambió cuando Emiliano se mudó con Pepe Aguilar y su nueva familia; él tenía aproximadamente 18 años de edad y adaptarse le resultó complicado.

“Me di cuenta que le hice mucha falta en todos esos años y traté de compensar, pero no se puede”, dijo.