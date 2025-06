En cinco minutos: tres trámites que puedes realizar en línea

La copia certificada del acta de nacimiento es un documento frecuentemente solicitado. Crédito: Cuartoscuro.

En esta nota te contamos sobre algunos trámites que puedes realizar en menos tiempo del que tardas en preparar un café. Gracias a la digitalización de servicios, cada vez más ciudadanos pueden acceder a documentos clave sin salir de casa y en tan solo cinco minutos.

Realizar por tu cuenta estos trámites te puede llevar a ahorrar dinero, además, no tienes que proporcionar datos privados a terceras personas, es importante conocer las páginas oficiales dónde se realizan estos trámites, para no caer en sitios de internet engañosos que podrían cobrarte y no emitir el documento que necesitas.

El CURP, Acta de Nacimiento y RFC, pueden llegar a ser de los documentos más solicitados al momento de querer vincularte laboralmente, en algunas dependencias o lugares de trabajo te solicitarán que el documento sea reciente, legible y sin manchas o enmendaduras, por lo que deberás conservarlo en buen estado.

Cómo puedes obtener tu CURP en línea

El documento oficial que te identifica ante dependencias gubernamentales también está disponible en línea. La CURP (Clave Única de Registro de Población) es gratuita y puedes obtenerla en formato digital, lista para imprimir o enviar por correo electrónico.

¿Qué necesitas?

CURP o datos personales.

No requiere pago ni registro.

¿Dónde tramitarla?

https://www.gob.mx/curp

Así puedes adquirir tu Acta de Nacimiento

Desde hace algunos años, el acta de nacimiento ya no necesita imprimirse en papel especial ni recogerse en el Registro Civil. Hoy puedes descargar una versión oficial desde internet, con validez para casi todos los trámites públicos y privados, lo mejor es que puedes conservar el archivo digital, por si en algún momento del año te solicitan el documento no actualizado.

En algunas dependencias gubernamentales el documento puede ser rechazado debido a que no tiene los datos completos, está maltratada, es un formato anterior o simplemente no está actualizada.

¿Qué necesitas?

CURP o nombre completo.

Nombre de padre o madre.

Tarjeta de débito o crédito para pagar una tarifa, la cual puede variar por estado, cabe aclarar que también está permitido pagar a través de una orden de pago, sin embargo, el pago será validado después de 24 o 48 horas.

¿Dónde tramitarla?

https://www.gob.mx/actas

¿Qué obtienes?

Un archivo en formato digital, el cual puedes guardar en tu dispositivo, además de imprimirlo, no es necesario tener papel seguridad.

Obtén tu RFC en solo minutos

Si vas a empezar un trabajo, emitir facturas o registrarte como contribuyente, esta constancia es indispensable. El documento muestra tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC), régimen fiscal y otros datos básicos. Puedes obtenerlo en línea si ya estás registrado ante el SAT.

En caso de no tener los accesos solicitados por el SAT, puedes asistir de manera física a la oficina más cercana a tu domicilio, también, podrás realizar una cita por Internet para poder acudir por tus acceso y de esta forma, realizar tramites en la plataforma de esta secretaría.

¿Qué necesitas?

RFC y contraseña del SAT o e.firma.

Acceso al portal “Mi portal” del SAT.

¿Dónde tramitarla?

https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/constancia-de-situacion-fiscal