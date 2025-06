Cuáles son las propiedades curativas del gordolobo (Wikipedia)

El gordolobo, una planta conocida por su nombre científico como Verbascum, es uno de los remedios herbales más utilizados en la medicina tradicional de México y otras partes del mundo.

Reconocida principalmente por sus propiedades para el tratamiento de afecciones respiratorias, esta planta se ha convertido en un ingrediente esencial en la herbolaria, especialmente por los beneficios que aportan sus flores, hojas y tallos.

La tradición y el uso del gordolobo están documentados ampliamente, destacando en textos como el Tlayeyecolpahtli: Medicina experimentada. Plantas sanadoras en las comunidades de México, publicado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

Además, investigaciones como las realizadas por The University of Texas at El Paso (UTEP) han respaldado científicamente las aplicaciones medicinales de esta planta. Sin embargo, como con todas las alternativas naturales, su uso debe ser moderado y guiado por especialistas de la salud.

Esta planta es uno de los remedios herbales más utilizados en la medicina tradicional de México y otras partes del mundo (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Beneficios naturales del gordolobo: de tos a enfisema pulmonar, así como hemorroides y varices

El gordolobo contiene una variedad de compuestos como flavonoides, mucílagos, saponinas, taninos, carotenos, harpagósidos y glucósidos, que lo convierten en un potente aliado para tratar diversas enfermedades. Entre los beneficios más destacados de esta planta se incluyen:

Afecciones respiratorias: Tratamiento de resfriados comunes. Alivio de la tos y dolor de garganta. Uso en casos de asma, bronquitis, sinusitis, faringitis, amigdalitis y neumonía. Ayuda a mejorar condiciones más severas como el enfisema pulmonar. Propiedades antiinflamatorias: Alivio de hemorroides. Tratamiento de infecciones en oídos. Problemas circulatorios: Mejora de la circulación venosa, recomendada en casos de várices y edemas. Soporte en problemas relacionados con fallos cardíacos leves. Enfermedades gastrointestinales: Uso en casos de diarrea. Ayuda a reducir inflamaciones en el tracto digestivo.

Beneficios naturales del gordolobo: de tos a enfisema pulmonar, así como hemorroides y varices Foto: Instagram / @laventanademarga

Formas de consumo y sus beneficios

El gordolobo puede ser consumido de varias maneras dependiendo de los beneficios que se deseen obtener. Entre las presentaciones más comunes se encuentran:

Infusiones: Preparar un té de gordolobo con sus flores secas es el método más tradicional. Este se utiliza para aliviar problemas respiratorios, infecciones y mejorar la digestión. Decocciones: Al hervir las hojas o los tallos en agua, se obtiene un líquido concentrado útil para uso tópico o como bebida en casos de inflamaciones internas. Suplementos: También es posible encontrar cápsulas o extractos de gordolobo en tiendas naturistas, ideales para quienes buscan una opción más práctica. Compresas o tópicos: Las hojas hervidas pueden ser usadas en su forma tibia para tratar inflamaciones externas o hemorroides.

Precauciones y supervisión médica: efectos secundarios

Es importante recordar que el uso del gordolobo no constituye un sustituto de tratamientos médicos convencionales. Si bien tiene propiedades curativas, no es un producto milagro y debe utilizarse con precaución.

Entre los efectos secundarios se encuentran irritaciones gastrointestinales leves, reacciones alérgicas en personas sensibles a la familia Scrophulariaceae y posible toxicidad de sus semillas si no se manejan correctamente.

El té de gordolobo no se permite a mujeres embarazadas o en lactancia (Foto: Archivo / especial).

Además, su seguridad no está completamente establecida para mujeres embarazadas, en lactancia o personas con condiciones como diabetes. Por estas razones, es esencial consultar con un médico, nutriólogo o dietista antes de incorporar esta planta a cualquier tratamiento.

Finalmente, el consumo del gordolobo debe complementarse con una dieta equilibrada y ejercicio regular para maximizar sus beneficios.