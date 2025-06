Crimen organizado alcanza a seis presidentes municipales durante sexenio de Sheinbaum; estos son sus perfiles

La muerte de Martha Laura Mendoza, última víctima en una ola de asesinatos, evidencia amenazas latentes a ediles (Cuartoscuro)

Desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, seis alcaldes municipales han sido asesinados, evidenciando una preocupante violencia contra funcionarios públicos a nivel local.

Uno de los casos más recientes fue el asesinato de Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, quien murió el 17 de junio en un ataque armado junto a su esposo en la plaza principal del municipio.

Sin embargo, los crímenes no se limitan a Michoacán. En Oaxaca, Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, fue asesinada el 15 de junio en un ataque dirigido al palacio municipal.

Otros funcionarios asesinados incluyen a Salvador Bastida García, de Tacámbaro, Michoacán; Mario Hernández García, de Santiago Amoltepec, Oaxaca; Isaias Rojas Ramírez, de Metlatónoc, Guerrero; y Alejandro Arcos Catalán, de Chilpancingo, Guerrero.

Martha Laura Mendoza Mendoza

La alcaldesa estaría vinculada con uno de los líderes de Cárteles Unidos. (@MarthaLauraMen4)

La alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, Martha Laura Mendoza Mendoza, fue asesinada a balazos junto a su esposo este martes 17 de junio en la plaza principal de la cabecera municipal.

Su hijo resultó herido y su estado de salud permanece incierto. También fue lesionada una mujer de origen cubano.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán investiga el ataque, ocurrido cuando las víctimas regresaban a su domicilio tras haber salido a almorzar. Una persona se acercó y disparó contra ellos antes de huir. En el lugar se hallaron casquillos calibre 9 mm.

Una de las líneas de investigación apunta a los presuntos vínculos de la alcaldesa con el grupo criminal Cárteles Unidos, del cual sería cuñada de uno de sus líderes, Juan José Farías, alias “El Abuelo”.

Mendoza también era investigada por presunto lavado de dinero relacionado con dicha organización.

Lilia Gema García Soto

Asesinan a presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca Crédito: Especial

La presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, fue asesinada el domingo 15 de junio alrededor de las 11:00 horas, tras un ataque armado en el Palacio Municipal por sujetos encapuchados que llegaron en motocicletas.

En el atentado también murieron el síndico municipal y otras personas resultaron heridas.

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que se siguen cinco posibles móviles en la investigación, entre ellos:

Una denuncia por malos manejos de recursos federales tras el huracán Agatha.

El robo de 120 mil pesos del municipio.

Falsificación de su firma en documentos oficiales.

Conflictos en torno al tránsito ilegal de madera .

Tensiones derivadas de un proceso electoral complejo en la comunidad.

La Fiscalía aseguró que no hay indicios claros de crimen organizado, pero no descarta ninguna línea. Además, no se tenía registro de amenazas previas contra la funcionaria.

Salvador Bastida García

"Su legado por la paz y la tranquilidad de Tacámbaro vivirá siempre en nuestros corazones", escribió el Gobierno Municipal de Tacámbaro a través de redes sociales (FB/ Gobierno Municipal de Tacámbaro)

La noche del 5 de junio de 2025, el presidente municipal de Tacámbaro, Salvador “Chavo” Bastida García, fue asesinado a balazos al llegar a su domicilio en la colonia Centro.

En el ataque también murió su escolta, Pastor C, un elemento de la Guardia Civil. El alcalde fue trasladado al hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ya inició las investigaciones correspondientes. El gobernador del estado condenó el crimen y ordenó un operativo conjunto con fuerzas federales para reforzar la seguridad en la zona.

Bastida, quien asumió el cargo en septiembre de 2024 por la coalición Morena-PT-PVEM, ya había sido alcalde de Tacámbaro entre 2008 y 2011 con el PRI.

En meses recientes había sido señalado por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque las investigaciones federales no arrojaron conclusiones públicas.

También enfrentó controversias luego de que su tesorero, Raudel Campos Murillo, fuera vinculado a casos de trata de personas.

Isaías Rojas Ramírez

ISAÍAS ROJAS ALCALDE METLATÓNOC, GUERRERO | Especial

El presidente municipal de Metlatónoc, Guerrero, Isaías Rojas Ramírez, fue atacado a balazos la madrugada del 27 de mayo de 2025 mientras circulaba en un vehículo oficial junto a su esposa en los túneles de la Autopista del Sol, a la altura de Eduardo Neri.

Hombres armados abrieron fuego al intentar detener su vehículo. El edil recibió tres impactos de bala y su esposa sufrió heridas leves.

Tras la agresión, ambos lograron llegar a Chilpancingo, donde pidieron auxilio y fueron trasladados de emergencia al hospital general Raymundo Abarca Alarcón.

Sin embargo, el 2 de junio se confirmó el fallecimiento de Isaías Rojas mientras recibía atención médica.

Mario Hernández García

Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec (Foto: X@MLopezSanMartin)

La madrugada del 15 de mayo de 2025, fue asesinado a balazos Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, junto con otras dos personas, presuntamente policías municipales que lo custodiaban.

El ataque ocurrió en un paraje conocido como “El Tablero”, cuando el edil regresaba de una celebración patronal en la comunidad Llano Tigre.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el crimen y desplegó un equipo multidisciplinario para investigar los hechos. Hasta el momento no hay detenidos ni se ha identificado oficialmente a las otras víctimas.

El gobernador Salomón Jara y el director del INPI, Adelfo Regino Montes, condenaron el ataque y expresaron condolencias.

Alejandro Arcos Catalán

La muerte de Alejandro Arcos fue lamentada por la comunidad del estado de Chilpancingo Crédito: (FB/ Alejandro Arcos Catalan)

El 27 de septiembre del año pasado asesinaron a Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero.

Su muerte se confirmó luego de que imágenes gráficas circularan en redes sociales, mostrando un crimen brutal.

Arcos Catalán había asumido el cargo el 30 de septiembre tras ser electo en junio bajo una coalición integrada por PRI, PAN y PRD.

El contexto previo evidenciaba una escalada de violencia en el municipio. El 27 de septiembre fue asesinado Ulises Hernández Martínez, quien asumiría la Secretaría de Seguridad Pública en la administración de Arcos Catalán.

Posteriormente, el 3 de octubre, Francisco Gonzalo Tapia, secretario general del Ayuntamiento, fue abatido a tiros en el centro de Chilpancingo.

El 6 de octubre, el cuerpo decapitado de Arcos Catalán fue hallado en una camioneta abandonada en la colonia Villas del Roble.

El alcalde se disponía a asistir a una reunión en Petaquillas, localidad de Chilpancingo, cuando se perdió comunicación con él.

Las autoridades estatales mencionaron que no contaba con protección especial porque no la había solicitado.

El asesinato ocurrió en un estado marcado por la presencia de grupos delictivos y violencia en el ámbito político.

Investigaciones anteriores señalaron posibles nexos de actores locales, como la exalcaldesa Norma Otilia Hernández, con el grupo criminal “Los Ardillos”.