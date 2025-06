Bárbara de Regil acusa a J Balvin de enviarle mensajes subidos de tono: “Vuélvemelo a entregar”

La actriz y creadora de contenido recordó lo que pasó con el cantante colombiano tras una entrega de premios.

Bárbara de Regil sigue dando de qué hablar por su participación en “Secretos de pareja”, reality show que se transmite en Canela TV y cuenta con la participación de varios famosos.

Recientemente, la actriz de “Rosario Tijeras” sorprendió al destapar en el programa que fue víctima de acoso por parte del fallecido productor Memo del Bosque, lo que ocasionó una ola de reacciones diversas en los espectáculos.

Ahora, nuevamente acapara la atención de la prensa al asegurar que en una ocasión recibió mensajes subidos de tono del cantante de reguetón J Balvin.

La mexicana aseguró que el cantante le coqueteó en el pasado. - crédito Redes Sociales-REUTERS/Maris Alejandra Cardona

¿Qué pasó entre Bárbara de Regil y Memo del Bosque?

En una reciente emisión de “Secretos de pareja”, la actriz y creadora de contenido compartió la anécdota que vivió con J Balvin a través de Instagram, quien aparentemente le habría coqueteado antes de saber que estaba casada.

Todo ocurrió después de que Regil compartió en su cuenta un video en el que le entrega un premio al cantante de éxitos como “Mi gente”, “Loco contigo” y “La canción”, a quien incluso etiquetó.

"Me contesta por mensaje directo y ahí tengo los screenshots. ‘Vuélvemelo a entregar’, y yo dije: ¿Vuélvemelo a entregar los premios o qué?“, recordó.

“Después de 17 minutos me puso: ‘Ah, no, olvídalo, eres casada’. Yo le contesté y ‘aunque no estuviera, no eres mi tipo’”, agregó.

La actriz de "Rosario Tijeras" reveló el mensaje que recibió del cantante de reguetón. Crédito: Secretos de Parejas

Pese a que el intérprete originario de Medellín, Colombia es reconocido mundialmente, la actriz aseguró que no despierta su interés, pues cuando están de frente lo que menos le provoca es entregrarle un premio.

“A mí lo que me provoca cuando estoy frente a él no es entregarle un premio, es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas”, sentenció,

Bárbara de Regil habría llamado “feo” a J Balvin tras coquetearle

Antes de que las palabras de la creadora de contenido tomaran fuerza en redes sociales, Javier Ceriani habló sobre el tema en su programa de Youtube, donde reveló la supuesta respuesta que recibió el colombiano.

“Por más que esté casada no voy a meterme contigo que eres feo, que no me gustas, que eres horrible”, habría respondido Bárbara de Regil al mensaje privado.

De Regil no se guarda nada en "Secretos de parejas" (Canela TV, YouTube)

En una entrevista para “Ventaneando”, la famosa aseguró que no hay ninguna intención oculta detrás de sus confesiones, pero considera que se siente “sabroso” poder decir las cosas como pasaron.

“Me aventé a hablar, a decir, sin intención de dañar, ni de difamar, ni nada. Yo digo esto pasó, y pasó porque así fue. Es bien sabroso decirlo”, sentenció.