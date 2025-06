Así funciona la estafa donde supuestamente te regalan un mini refrigerador de marcas populares

Muchas personas han encontrado un anuncio en Facebook donde les ofrecen un mini refrigerador gratuito, aparentemente se trata de una marca popular que le da este regalo a algunos seguidores por su aniversario, pero es totalmente falso.

Es importante ignorar cualquier anuncio que no sea de páginas oficiales de las marcas, empresas o celebridades —en Facebook se puede identificar con una palomita azul a lado del nombre—, ya que esos anuncios conducen a sitios externos donde piden dirección y datos bancarios.

Los anuncios que prometen regalar un mini refrigerador de Walmart y Coca-Cola en realidad son una estafa publicada desde la página Handsome xqx6.

De acuerdo con la biblioteca de anuncios de Meta —empresa a la que pertenecen Messenger, Facebook, Instagram y WhatsApp— hay 55 comerciales diferentes de la supuesta nevera, todos fueron activados entre el 14 y el 17 de enero.

(Captura de pantalla)

Este es el texto fraudulento que debe ser ignorado:

“¿Tienes 57 años ahora? obtén un refrigerador. Hace 57 años fundamos nuestra empresa y así comenzó nuestra ingreíble historia ¡Ahora queremos celebrar este aniversario junto a ti!“

El fraude opera a través de una mecánica aparentemente sencilla. Los usuarios deben dar “me gusta” a la publicación, acceder a un enlace externo, completar una encuesta, participar en un mini juego y realizar un pago simbólico para “asegurar” el premio. Sin embargo, al finalizar estos pasos, las víctimas son redirigidas a un sitio web falso llamado marketmosaic.shop, que imita el diseño del portal oficial de Walmart pero no tiene relación alguna con la empresa. Este dominio, junto con otros elementos del anuncio, ha sido señalado como una de las principales señales de alerta.

(Captura de pantalla)

Cabe señalar que este anuncio no sólo se ha difundido en México, si no que también hay comerciales de supuestos refrigeradores para Argentina y otros países, todos tienen la misma constante, fueron publicados por la página Handsome xqx6, la cual apenas tiene 8 “Me gusta” y no está relacionada con las marcas que se mencionan.

Lo peligroso de esta oferta es que pide la dirección exacta de las personas, además de que solicita un depósito a una cuenta fraudulenta para cubrir el envío o reparto. Se invita a las personas a ignorar dicho anuncio.