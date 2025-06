Gerardo Fernández Noroña ha sido presidente de la mesa directiva durante el primer año de la LXVI Legislatura (Facebook: Gerardo Fernández Noroña)

El segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión finalizó y la Comisión Permanente se encuentra cerca de finalizar sus actividades. Al respecto, se avecina el proceso para definir al conformación de las mesas directivas para el siguiente año legislativo y Gerardo Fernández Noroña habló sobre su intención de mantenerse o ceder la presidencia en el Senado.

Será el próximo 31 de agosto de 2025 cuando la mesa directiva del Senado será renovada. Al respecto, cabe la posibilidad de que el presidente vigente, es decir el legislador morenista, se mantenga durante un año más al frente de la mesa directiva.

Cabe mencionar que, a pesar del papel que ha desempeñado para encaminar el debate en la Cámara de Senadores, ha tenido diversos desencuentros con personajes de partidos políticos opositores como Lilly Téllez, Marko Cortés o Alejandro Moreno Cárdenas. En ese sentido, la decisión del grupo parlamentario sobre mantenerlo o relevarlo podría ser motivo de interés en otros grupos parlamentarios.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, negó tener interés en volver a ocupar la presidencia de la mesa directiva y manifestó su deseo de volver a su escaño (YouTube/Senado de México)

Qué dijo Fernández Noroña sobre la posibilidad de reelegirse como presidente de la mesa directiva del Senado

En una conferencia de prensa encaminada desde la sede del Senado, Gerardo Fernández Noroña reconoció la existencia de una campaña en su contra con la finalidad de no volver a ocupar el cargo de presidente de la mesa directiva en la Cámara Alta. Ante ello, habló sobre su interés personal en el cargo.

“La verdad es que yo no he manifestado en ningún momento interés en reelegirme en la mesa directiva. Al interior del grupo no se ha tomado ninguna determinación. La pasada legislatura alguien plantea que quedó la alternancia, pero eso no es un criterio, o sea, que opten por una mujer y luego un hombre, eso no es equidad, es alternancia”, dijo ante los medios.

Como presidente de la Mesa Directiva del Senado, Noroña tuvo desencuentros con algunos legisladores (Cuartoscuro)

En su intervención, Noroña recordó el caso de Martí Batres Guadarrama, quien llegó a buscar la reelección en la presidencia del Senado, aunque no lo logró. En ese sentido, reiteró su intención de esperar a la decisión que se tome al interior del grupo parlamentario del que forma parte.

“Yo no pienso ir a una reelección para que me madreen. Yo voy a esperar a ver qué determina mi grupo parlamentario. Yo estoy, más bien, en la lógica de regresar a mi escaño. Entonces el nerviosismo de algunos sectores de la derecha lo entiendo, pero es injustificado (...) Mi fuerza no es estar en la presidencia de la mesa directiva, mi fuerza es quien soy. Siempre he sido igual. He llegado hasta dónde estoy siendo lo que soy”, expuso ante los medios de comunicación presentes en la conferencia de prensa.