Murió Rafael Acosta de Los Locos del Ritmo: revelan detalles sobre sus últimos días de vida

El cantante falleció tras perder la batalla contra el cáncer

El mundo del rock and roll mexicano está de luto tras la muerte de Rafael Acosta, una de las figuras más representativas del género en el país y fundador de la legendaria banda Los Locos del Ritmo. A pesar de enfrentar serios problemas de salud, el músico se mantuvo activo hasta los últimos meses de su vida.

El fallecimiento del baterista y autor de la canción “Tus ojos” se dio a conocer este lunes. Acosta perdió la batalla contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada en mayo y sobre la cual habló públicamente en varias ocasiones.

El músico perdió la batalla del cáncer que padecía Crédito:Imagen

El legado de Rafael Acosta

Rafael Jesús Acosta Córdova nació en la Ciudad de México y desde muy joven supo que su destino estaba ligado a la música. A los 14 años ya tenía claro que quería dedicarse de lleno a esta pasión. Admirador de diversos grupos, comenzó a aprender a tocar instrumentos como el güiro.

Rafa Acosta es una de las figuras legendarias del rock en México. (Cortesía)

Fue en 1954, mientras cursaba sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria número 4 de la UNAM, que fundó Los Locos del Ritmo. La banda se convirtió en pionera del rock and roll en español, y pronto alcanzó el éxito tanto a nivel nacional como internacional.

Su última aparición pública fue en el Vive Latino 2025, evento que marcó el cierre de su vida artística. Con el paso de los meses, su salud se deterioró de forma considerable.

La influencia de Rafael Acosta trasciende generaciones como emblema del rock & roll en la cultura popular de México (FB)

Un mensaje de despedida

Tras la confirmación de su fallecimiento, las redes sociales de la agrupación compartieron un emotivo mensaje:

“Hoy el rock & roll en español está de luto. Hoy el cielo del rock & roll está de fiesta con una estrella más. Hoy deja el plano terrenal nuestro rebelde Rafael Acosta, el loco mayor. Gracias por tu talento, tu obra, tu música, tu alegría y sobre todo tu luz.

Gracias, mi querido Rafa. Y cumpliremos el favor que siempre nos pediste… ‘por favor, por favor, no dejen que el rock and roll salga de sus corazones nunca’”.

"No dejen que el rock & roll salga de sus corazones", la frase que inmortalizó la pasión de Rafael Acosta (FB)

Así fueron sus últimos días

Después del anuncio de su muerte, se revelaron detalles sobre los últimos momentos del músico. Se explicó que el sábado anterior a su fallecimiento fue dado de alta del hospital. Sin embargo, al día siguiente comenzó a sentirse mal, acudió a urgencias, pero al considerarlo estable, fue enviado de vuelta a casa.

“Te amo, Rafa. Gracias por tanto. Transformaste mi ser. Gracias por tu cariño desmedido, por tu confianza, tu locura, por todas las ilusiones compartidas. Me devolviste la vida, tal y como sé que te la devolví a ti. Estoy destruida y me cuesta entender esto, porque sé que el sábado te dieron de alta del hospital y ayer te sentiste mal, fuiste a urgencias pero te regresaron a casa al verte estable”, compartió su representante con profunda tristeza.

Los Locos del Ritmo proyectaron los sonidos del rock & roll mexicano a escenarios nacionales e internacionales (FB)

“Pero al parecer, tu corazoncito que tanto entregaste, no dio más, y se detuvo en seco. Pero… en vida hiciste todo lo que quisiste y más. Hiciste lo que amabas, hasta el final. Tu pasión nunca decayó. Nos inspiraste a tantos con tus ganas locas de vivir. Amabas tanto la vida y sé que aún no te querías ir. Pero yo te siento aún aquí. Anoche te pude sentir conmigo. Y sé que no te irás nunca. Gracias por todo. Viviré por ti todo lo que me enseñaste, y por todo lo que me diste. Amén. No me despido. Nos vemos al ratito, allá en el salón”.

Rafael Acosta deja una huella imborrable en la historia del rock mexicano. Su legado musical y su pasión seguirán vivos en cada acorde de Los Locos del Ritmo.

Con su legado imborrable, Rafael Acosta será recordado como el "loco mayor" que revolucionó la música en México (FB)