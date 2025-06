¿Cuándo entrará en vigor la jornada de 40 horas? Esto es lo que debes tomar en cuenta

Hubo propuestas en el Congreso para aprobar la reducción de la jornada laboral pero ninguna prosperó. (Graciela López/ Cuartoscuro)

El Gobierno de México, bajo la dirección de Claudia Sheinbaum, junto con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, comunicó el 1 de mayo de 2025 el inicio de un proceso gradual para implementar la reducción de la jornada laboral en todo el país.

La administración de Claudia Sheinbaum estableció una serie de foros y mesas de diálogo que se iniciaron el 2 de junio y planean concluir el 7 de julio de 2025 en distintas ciudades con el fin de empezar la reducción de la jornada laboral.

Estos espacios buscan reunir a trabajadores, empleadores, sindicatos y especialistas para definir los mecanismos que permitan una transición ordenada hacia la reducción de la jornada semanal. El objetivo central de estos encuentros es diseñar una ruta que contemple tanto las necesidades de los empleados como las capacidades operativas de las empresas mexicanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado públicamente su respaldo al cambio de la jornada, enfatizando la necesidad de encontrar un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la competitividad de la economía nacional.

Claudia Sheinbaum ha insistido en que la reducción de la jornada debe realizarse de manera responsable y progresiva, y ha reiterado su disposición a buscar consensos tanto en el Congreso como con los sectores productivos.

La reducción de la jornada laboral a 40 horas tiene antecedentes en el Congreso de la Unión desde 2022. En ese momento, la Cámara de Diputados recibió una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, la propuesta permanece pendiente desde abril del 2023de discusión en el pleno y aún no ha sido ratificada ni publicada oficialmente en el Diario Oficial de la Federación, por lo tanto, no se trata de una ley que fue aprobada y que tiene fecha específica para entrar en vigor.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado que la meta para reducir la jornada laboral a 40 horas es enero de 2030. Esto responde a la necesidad de dar tiempo suficiente para que las empresas adapten sus procesos y estructuras, minimizando posibles impactos negativos en la productividad y el empleo.

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo fija una jornada máxima de 48 horas semanales, distribuidas en seis días de ocho horas cada uno, con un día de descanso obligatorio.

Este límite depende del tipo de jornada en la que el trabajador se encuentre, la diurna, que puede ir de las 6 am a las 8 pm, marca un máximo de 8 horas; la nocturna abarca de las 8 pm a las 6 am y no puede pasar de 7 horas; por último, la mixta combinan horarios de ambos turnos y tiene prohibido exceder las 7 horas y media.