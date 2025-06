Pese al éxito que le dio, Nicola Porcella no quiere saber nada de La Casa de los Famosos México

Nicola Porcella descarta su regreso a 'La casa de los famosos México' para priorizar nuevos proyectos como actor y conductor (IG: nicolaporcella12)

Nicola Porcella, conocido como el “Novio de México” tras su destacada participación en la primera temporada de ’La casa de los famosos México’, ha dejado claro que no tiene intención de regresar al popular reality show.

“Yo ya no tengo que ver con la casa”, afirmó el actor y modelo peruano en una reciente entrevista con la revista TVNotas. Aunque agradece lo que el programa le brindó, Porcella aseguró que su enfoque actual está en otros proyectos profesionales.

El reality, que se prepara para el estreno de su tercera temporada en 2025, ha invitado a varios exparticipantes como conductores e invitados especiales. Sin embargo, Nicola Porcella, quien obtuvo el segundo lugar en la primera edición, ha decidido no formar parte de esta nueva etapa.

Según explicó, su prioridad ahora es consolidarse como actor y conductor, dejando atrás su etapa en el programa que lo catapultó a la fama en México.

En sus declaraciones, Porcella destacó que su experiencia en ’La casa de los famosos México’ fue significativa, pero que ahora está enfocado en crecer profesionalmente.

“Fue un proyecto muy bonito, pero yo estoy enfocado en seguir creciendo como actor, como conductor, en seguir aprendiendo de los grandes como mis compañeros de ‘Hoy’, de la novela”, señaló.

Además, subrayó que para alcanzar el nivel de carrera que admira en otros colegas, debe concentrarse en trabajar arduamente y dejar ciertos proyectos atrás.

A pesar de que figuras reconocidas de temporadas anteriores, como Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Mario Bezares, regresarán al programa en diferentes roles, Porcella enfatizó que su participación no está en sus planes.

“No, ahorita yo creo que no. Yo trabajo para la empresa y si la empresa me requiere lo voy a hacer, pero no es mi prioridad en estos momentos”, concluyó.

Actualmente, Nicola Porcella está inmerso en nuevos desafíos profesionales. Recientemente dejó su participación en el programa ’Hoy’ para dedicarse a su carrera como actor en la telenovela ’Amanecer’, una producción de Juan Osorio que cuenta con Fernando Colunga como protagonista.

Además, el peruano ha incursionado en el mundo del pódcast junto a su amiga Wendy Guevara, con quien comparte un espacio en YouTube que ha tenido una recepción positiva por parte del público.

La decisión de Porcella de no regresar a ’La casa de los famosos México’ marca un punto de inflexión en su carrera, reflejando su intención de diversificar su trayectoria y consolidarse en el ámbito actoral y de conducción.

Mientras tanto, el reality show continúa siendo un fenómeno en la televisión mexicana, atrayendo tanto a nuevos participantes como a antiguos rostros que buscan revivir la experiencia que cautivó a millones de espectadores.