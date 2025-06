ECOEMS 2025: qué pasa si no rompo mis hojas al terminar el examen

Se ofrecerán 57 mil plazas para el bachillerato en la UNAM e IPN en el proceso de admisión 2025. (Crédito: Infobae México / Jesus Aviles)

Aún queda un fin de semana más para el examen ECOEMS 2025, pero hay algunos aspirantes al IPN o UNAM que ya realizaron su prueba en línea y tienen duda sobre lo que podría ocurrir si no rompen las hojas que usaron para las operaciones delante de su pantalla.

Este procedimiento se indica para evitar que las operaciones o cálculos sean utilizados con fines distintos o bien, alguien haya copiado alguna pregunta.

Si tu monitor no te indicó romper la hoja o saliste del examen antes de hacerlo, no tienes nada de qué preocuparte, mientras la prueba no haya mostrado la alerta de cancelación, las respuestas serán evaluadas para saber si ingresas a la escuela de tu preferencia.

Incluso si contactas al moderador o administrador de contacto, la respuesta es que no hay ninguna sanción a menos que sea comprobable que esas hojas fueron usadas para una finalidad diferente. Lo recomendable en ese caso es destruirlas o guardarlas sin tomar foto a redes sociales.

El sistema de inteligencia artificial (IA) implementado para el examen ECOEMS 2025 de ingreso a preparatoria en la UNAM y el IPN puede anular la prueba de cualquier aspirante si detecta comportamientos sospechosos, como gestos inusuales, sonidos extraños o la presencia de otras personas en el lugar donde se realiza el examen.

La convocatoria de Mi Derecho Mi Lugar establece que la participación de los estudiantes será cancelada si la IA identifica alguna irregularidad durante la aplicación en línea.El proceso de aplicación para el examen ECOEMS 2025 inicia el viernes 13 de junio y está dirigido a quienes buscan un lugar en el nivel medio superior en planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN), tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

a prueba se realiza completamente en línea, lo que implica que los aspirantes pueden responder las 128 preguntas desde su casa o cualquier sitio con conexión estable a internet, aunque se desaconseja acudir a cafés internet por motivos de seguridad.

Para la aplicación del examen, los materiales permitidos son limitados: dos hojas blancas, un lápiz, una goma y un sacapuntas. No se autoriza el uso de calculadoras, teléfonos celulares ni audífonos, y se recomienda mantener estos dispositivos alejados del área de examen.

El entorno donde se realice la prueba debe permanecer silencioso y bien iluminado, sin interrupciones de otras personas. Los estudiantes deben mantener el rostro completamente descubierto durante toda la sesión, evitando el uso de gorros, capuchas, lentes oscuros o maquillaje excesivo, para facilitar la identificación por parte de la IA. Además, se solicita retirar cualquier fotografía ubicada detrás del aspirante, ya que el sistema podría interpretar esos rostros como la presencia de terceros.