“Moderaré mi lenguaje”, Melissa Cornejo responde al llamado de Claudia Sheinbaum

Luego de que la morenista, Melissa Cornejo, levantara polémica por sus declaraciones en la red social X, la consejera respondió al mensaje emitido durante una de las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este viernes 13 de junio, Sheinbaum llamo a los morenistas a no promover acciones violentas, “nosotros siempre hemos promovido la paz, siempre”.

También aconsejó, “yo creo que hay que dejar de hacer política en la red X, está bien que se manifieste las opiniones, pero hay que ir con la gente, las redes sociales son una parte, lo importante es el contacto con la gente, el trabajo en territorio siempre”.

De igual forma, Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, señaló que las expresiones de la consejera no representan al partido, recordó que, “Desde su origen, nuestro Movimiento ha sido profundamente pacífico y así lo seguirá siendo”.

Además, Alcalde Luján hizo un llamado a la militancia morenista, para que se conduzcan con responsabilidad y prudencia.

Alcalde Luján hizo un llamado a toda la militancia morenista. (captura de pantalla)

Qué dijo Melisa Cornejo sobre la visa

Desde su perfil persona en X, Melissa Cornejo comentó: “Van a quitar visas a quienes compart (...) Viva la raza y métanse mi visa por el culo”, sus palabras no solo causaron revuelo en México, el mensaje llegó hasta Christopher Landau, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, el subsecretario de Estado de Estados Unidos.

Landau respondió a la publicación de Cornejo, justo en respuesta a su publicación: Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hacia ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes”.

Landau pidió cancelar la visa de Melissa Cornejo. | X- Christopher Landau

El subsecretario agregó, “los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país”.

Cornejo da respuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum

Melissa Cornejo apareció de nuevo en redes sociales, fue a través de un extracto de vídeo en el que es entrevistada por el periodista Manuel Pedrero, donde dio respuesta a todos los que la criticaron y la señalaron por sus comentarios, “en ese sentido puedo decir que me arrepiento del tono pero no del fondo”.

Ante los llamados a moderar el mensaje, aunque no mencionó en especifico a Claudia Sheinbaum ni a Alcalde Luján, la consejera mencionó “moderaré mi lenguaje”, además aclaró que lo más preocupante, desde su perspectiva, es la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas que viven en Estados Unidos.