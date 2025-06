¿Quién es Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, a quien Landau pidió retirar la visa?

FOTO DE ARCHIVO: Christopher Landau, entonces recién nombrado embajador de Estados Unidos en México, llega al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México, México, el 16 de agosto de 2019. REUTERS/Luis Cortes

En redes sociales, Christopher Landau, subsecretario de Estado en Estados Unidos, se viralizó tras responderle a Melissa Cornejo, militante de Morena, a quien le canceló la visa por presuntamente apoyar las protestas migrantes en Los Ángeles, California.

¿Qué sucedió? En la plataforma de ‘X’, la morenista generó controversia al publicar una fotografía de los manifestantes en Estados Unidos, quienes portaban banderas de México. Sin embargo, las críticas surgieron cuando la funcionaria señaló que no debería importar la amenaza de perder el documento americano.

“Van a quitar visas a quienes compart... Viva la raza y métanse mi visa por el cu**”, escribió en su publicación.

En respuesta a ello, el funcionario estadounidense condenó el discurso y reiteró la decisión de revocar la visa de la partidaria de Morena. Durante su declaración, Landau describió el mensaje como inapropiado y lo señaló por incitar a la violencia.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hace “mi visa” en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país”, escribió el vicecanciller de los Estados Unidos de América.

Melissa Cornejo: ¿Quién es la morenista?

Tras el conflicto con el político americano, Cornejo optó por eliminar toda la información y contenido presente en sus redes sociales, lo que ha restringido el acceso de los usuarios a las publicaciones vinculadas con su trayectoria política.

De acuerdo con la información disponible en las plataformas, la funcionaria se desempeña como consejera estatal de Morena en Jalisco. En noviembre de 2023, hizo público su registro como candidata a diputada federal por el Distrito 10, con sede en Zapopan.

Landau pidió cancelar la visa de Melissa Cornejo. | X- Christopher Landau

Pese a la limitada información, en su cuenta de TikTok, bajo el usuario @melishcs, la militante se presentó como analista política y columnista, además de identificar su profesión como psicóloga.

A través de su canal en YouTube, la jalisciense compartió múltiples videos donde también se describió como apasionada por la lectura, la poesía y la cultura, además de presentarse como defensora comprometida en la lucha contra las desigualdades que afectan al pueblo de México.

La militante guinda cuenta con múltiples artículos publicados en la plataforma ‘Regeneración‘, un medio libre e independiente. Asimismo, resaltó que ha mantenido una relación cercana con el senador Adán Augusto López Hernández y Andrea Chávez Treviño, legisladora de Chihuahua.

Entre sus propósitos principales en el ámbito político, destacó su compromiso para enfrentar la violencia en Jalisco y promover iniciativas legislativas que fortalezcan los derechos de la ciudadanía. Su carrera política tiene raíces en el sexenio anterior, periodo en el que se posicionó como una aliada leal del proyecto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco a quien Landau retiró visa por “vulgar posteo” |Crédito: @melishcs