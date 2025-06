¿Arrepentida? Chef en Proceso asegura que Zahie Téllez le pidió colaborar tras polémica en ‘MasterChef’

Chef en Proceso fue el primero en quejarse públicamente de malas actitudes de la chef hacia participantes de ‘MasterChef Celebrity Generaciones’. (Fotos: @chefenproceso, @zahietellez, Instagram)

A pesar de haber quedado fuera de MasterChef Celebrity Generaciones, Isaías Espinoza, más conocido como Chef en Proceso, continúa dando de qué hablar. El influencer gastronómico fue uno de los participantes más comentados de la temporada, especialmente por los enfrentamientos que sostuvo con la jueza Zahie Téllez, quien lo reprendió severamente durante una emisión del programa.

El conflicto que desató la controversia se centró en el uso de la hoja santa, una planta aromática común en la cocina mexicana. Durante una preparación, Zahie lo reprendió con dureza: “La hoja santa jamás se pone cruda, la tienes siempre que blanquear porque es tóxica”, sentenció la chef ante las cámaras. Este regaño, considerado excesivo por gran parte de la audiencia, marcó el punto más álgido de su participación.

Una vez eliminado del reality, Isaías compartió un video en el que una cocinera tradicional desestimó la advertencia de Zahie, asegurando que, en pequeñas cantidades, la hoja santa no representa un riesgo, y que incluso potencia el sabor de ciertos platillos.

Isaías Espinoza, Chef en Proceso, aseguró que Zahie Téllez le propuso colaborar tras polémica en MasterChef Celebrity. Crédito: Yordi Rosado, YouTube

La inesperada propuesta de Zahie Téllez

Durante una charla con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Chef en Proceso reveló que, a pesar de la polémica vivida en el programa, Zahie Téllez lo contactó después de su salida del reality con una inesperada propuesta de colaboración.

Mientras grababan una ensalada juntos en el set del influencer, Yordi le entregó un mandil con la leyenda: “¡Cuidado! Más tóxico que la hoja santa”, haciendo alusión al momento viral que protagonizó Isaías. En medio de las risas, Rosado preguntó si había vuelto a ver a Zahie.

“No, por el momento no. Pero también entiendo que como es un reality toman cierto personaje”, respondió el influencer. Luego confesó: “Nos escribimos, pero no hemos todavía grabado. Ella me escribió a mí, me dijo que había que grabar, hacer algo pronto, entonces andamos ahí”.

Sorprendido, Yordi le preguntó con ironía si ahora sí querían colaborar por su popularidad en redes sociales. Isaías respondió sin resentimientos: “No, pero a ver si se puede hacer algo”.

“Cero resentimientos”

Pese a las diferencias vividas dentro del programa, Chef en Proceso dejó claro que no guarda rencor hacia Zahie Téllez. “Cero resentimientos”, aseguró, minimizando cualquier tensión que pudiera haber persistido tras la eliminación.

Por su parte, Yordi Rosado compartió que ha tenido contacto con la chef en varias ocasiones. “He tenido la fortuna de entrevistarla y platicar con ella y la quiero mucho. Es profesional y muy buena, pero sí es dura, pobre de su esposo”, comentó con humor.

Una crítica hecha por la chef Zahie Téllez en el reality de TV Azteca generó controversia en torno al uso de esta planta en la gastronomía mexicana. (Infobae México / Jovani Pérez)

La hoja santa que dividió opiniones

El uso de la hoja santa no solo fue motivo de eliminación, sino también de un debate entre la cocina tradicional y las reglas estrictas del concurso. Isaías, conocido por su estilo relajado y recetas accesibles, cuestionó públicamente el veredicto de Zahie, respaldado por seguidores que criticaron el tono con el que fue corregido en televisión nacional.