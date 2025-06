Thunder Rosa cumple sueño de debutar en la Arena México y busca romper barreras en la lucha libre femenina

La estrella de AEW habla sobre su debut en la Arena México, su lucha por representar a las mujeres mexicanas en el ring y el sueño de conquistar un campeonato en el Consejo Mundial de Lucha Libre. (Ilustración: Jovani Pérez)

Por primera vez en su destacada carrera como luchadora profesional, Thunder Rosa pisará el legendario ring de la Arena México, conocida como la Catedral de la Lucha Libre. La emoción de este regreso no es menor: no se trata solo de un combate, sino de la culminación de años de sacrificio, superación y lucha personal de una mujer que emigró desde México a Estados Unidos y que ha regresado con la frente en alto para representar a millones de latinas.

El próximo viernes 20 de junio, Thunder Rosa participará en FantasticaManía, evento conjunto del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y la japonesa NJPW, donde enfrentará a La Jarochita, una de las principales figuras femeninas del CMLL. El combate, además de ser un duelo de técnica, también simboliza el encuentro entre dos potencias del wrestling femenino: la mexicana que luchó desde abajo en Estados Unidos y la gladiadora nacional que defiende el emblema del Consejo.

“Estoy increíblemente emocionada, estoy nerviosa, un día estoy llorando, otro día estoy sonriendo porque es un momento muy importante en mi carrera para los latinos aquí en México”, expresó Thunder Rosa en una entrevista previa a su semana de doble compromiso con AEW Grand Slam y FantasticaManía.

Una vida de sacrificios y logros

Thunder Rosa siempre ha demostrado su amor por México.

Con 20 años viviendo en Estados Unidos, Melissa Cervantes —su nombre real— comenzó su vida lejos de su país como una inmigrante con el sueño de estudiar. Se graduó de la universidad, pero sería la lucha libre la que le cambiaría por completo el rumbo. “Me vine como inmigrante, con sueños de universidad, y la lucha libre me cambió la vida”, cuenta con orgullo.

No solo logró cumplir sus metas, sino que se convirtió en una de las primeras latinas en brillar dentro de All Elite Wrestling (AEW), donde ha sido campeona mundial. Hoy, en uno de los momentos más importantes de su carrera, llega a México no solo para luchar, sino para inspirar.

“Yo no vengo a tomarme fotos en la Arena México. Esta vez vengo a luchar”, subraya emocionada. Thunder Rosa recordó cómo, años atrás, visitó la Arena como fanática junto a su hijo. Ahora, después de 11 años de carrera profesional, es ella quien sube al cuadrilátero como estrella internacional.

Luchar por todas

Thunder Rosa tendrá su gran debut el miércoles 18 de junio en la función de AEW.

La mexicana no solo representa a una empresa, sino a muchas mujeres que han sido marginadas, ignoradas o desacreditadas. Thunder Rosa lleva ese mensaje con fuerza, reconociendo los retos que han enfrentado las luchadoras mexicanas: décadas de prohibición, falta de oportunidades, y la constante necesidad de demostrar su valor.

“La mujer mexicana lucha todavía más duro por sus sueños, siente que tiene que demostrar que es más fuerte, que no se va a dejar. Les tengo mucho respeto a mis compañeras, por lo que vi y por lo que viví en las independientes”, afirmó.

Thunder también habló de las enormes desigualdades que aún existen. Muchas mujeres luchadoras deben criar hijos, trabajar tiempo completo y, aun así, entrenar para lograr una oportunidad en televisión o una firma de contrato. “Son sacrificios que aquí mucha gente no entiende y nunca entenderán”, lamentó.

Por eso, valora que empresas como AEW, NJPW, ROH y el CMLL estén impulsando funciones enfocadas exclusivamente en talento femenino. “Este es el año para empujar aún más a la atleta mexicana. Ya se han dado pasos, pero falta. Es el deber de todas las compañías poner a la mujer en alto”.

Representación que inspira

Thunder Rosa también cuenta con experiencia en las artes marciales mixtas, dentro de la empresa Combate Américas. (Foto: @AEW/Twitter)

Para Thunder Rosa, su presencia en la Arena México también es un símbolo de representación. Sabe que muchas niñas estarán en las gradas viéndola, reconociendo en ella un ejemplo cercano de que sí se puede.

“Que me vean, que se pinten la cara, que griten. Es importante que las niñas vean a alguien con quien puedan identificarse”, expresó. Contó cómo ella tuvo modelos a seguir en sus maestras durante la escuela y la universidad. Mujeres que, sin importar su origen, le mostraron que era posible lograr lo que se propusiera.

Thunder comenzó su carrera como luchadora a los 28 años, ya casada, con un título universitario y una vida hecha. Sin embargo, no dudó en lanzarse al mundo del wrestling, arriesgando todo. Hoy, es un ejemplo viviente de que nunca es tarde para perseguir un sueño.

“No importa la edad, lo que importa es cuánto tiempo y esfuerzo le pongas para lograrlo”, asegura. Su historia representa a todas esas niñas que quizás no tienen recursos, que deben trabajar desde jóvenes, o que han tenido que dejar la escuela. “Para esas niñas, yo quiero ser esa persona que les diga que sí se puede”.

Más allá del debut: el sueño del campeonato

La Jarochita será su rival en un mano a mano en FantasticaManía.

Aunque su debut en el CMLL es un logro enorme, Thunder Rosa ya mira más alto. Su objetivo es claro: quiere una oportunidad por uno de los campeonatos mayores del Consejo. Observa cómo otras luchadoras extranjeras han alcanzado títulos en México y considera que su momento podría estar cerca.

“Uno de mis sueños sería tener la oportunidad de ir por un campeonato del Consejo. Sí quiero debutar, pero también quiero pelear por un título”, afirmó con determinación.

Thunder Rosa no es solo una luchadora técnica, fuerte y carismática; es una mujer que representa la lucha por la equidad, la diversidad y el poder de creer en uno mismo. Su paso por la Arena México marcará un antes y un después, no solo en su carrera, sino también en el camino de muchas mujeres que luchan por abrirse paso en un medio históricamente dominado por hombres.

Thunder espera que niñas vayan a la Arena México pintadas como ella.

Esta semana, cuando pise por primera vez el cuadrilátero de la Catedral de la Lucha Libre, no será solo Thunder Rosa quien esté ahí, sino también los sueños de miles de mujeres que han sido invisibilizadas, las voces que luchan por ser escuchadas y la esperanza de una nueva generación de luchadoras mexicanas.