Hizo reír a todo México, pero ni su fama lo salvó cuando el SAT lo dejó sin acceso a su fortuna

(Zurisaddai González/Infobae)

Fue un referente del humor en la televisión mexicana, una figura que marcó a generaciones con su estilo único, pero ni su legado lo libró de las garras de la burocracia y la desconfianza fiscal.

La historia de Manuel “El Loco” Valdés es un viaje que va de la risa al desencanto, de los reflectores a la impotencia de ver su dinero bloqueado sin poder hacer nada.

Antes del agujero: la vida luminosa del “Loco”

Nacido el 29 de enero de 1931 en Ciudad Juárez, Chihuahua, Manuel Valdés fue el menor de una familia numerosa que terminaría marcando la comedia mexicana.

A los 14 años debutó como extra en una película de su hermano Germán, mejor conocido como “Tin Tan”. Desde joven demostró una vena histriónica inconfundible: bailaba, cantaba, imitaba, improvisaba.

CIUDAD DE MÉXICO, 28AGOSTO2020.- En la madrugada del día de hoy, falleció, hoy a los 89 de edad, el actor y comediante mexicano, Manuel "el loco" Valdés. FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

A los 17 años se casó por primera vez y comenzó a mantener a su familia trabajando en la Secretaría de Economía.

Pero fue en la pantalla donde realmente despegó. En los años 50 debutó en Variedades de Mediodía y luego vinieron Ensalada de Locos, El show del Loco Valdés, teatro, cine y doblaje. Su rostro se convirtió en sinónimo de televisión mexicana.

De su romance con Verónica Castro nació Cristian Castro, aunque el cantante no conoció a su padre hasta los 30 años.

Como figura pública, Manuel era amado, y como hombre, profundamente humano: tuvo 12 hijos, luchó contra el cáncer y vivió siempre con el corazón en la comedia.

(Foto: Twitter/@History_America)

“Se me cayeron las nachas”: el día que Hacienda le congeló el alma

En 2018, en una entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, El Loco recordó con humor uno de los momentos más desesperantes de su vida.

Según lo que relató en la plática, ya había tenido algunos incidentes con Hacienda.

“Cuando vinieron los de hacienda a querer embargar, (les dije): ‘la casa es de la señora y no tiene nada que ver y adiós’. Los de hacienda vinieron porque supuestamente debía yo, me bloquearon mi cuenta. fue hace mucho”, relató en aquella ocasión.

Asimismo, ahondó que existió otra ocasión en la que se vio en aprietos. Esto habría sucedido porque quería hacer un pago, pero se le cruzó el Día de la Virgen de Guadalupe, fecha en donde no suele haber este tipo de servicios.

“Fui el 12 de diciembre y no había banco, el 13 (volví a ir y dije): ‘aquí está el cheque’ y me dicen: ‘su cuenta está bloqueada’. A la madre, se me cayeron las nachas”, contó.

Con esa frase tragicómica, resumía una pesadilla: Hacienda había congelado sus cuentas por una supuesta deuda.

“588 mil pesos tengo ahí bloqueados y al mismo tiempo Televisa me da 50 mil pesos... tengo en Televisa como cerca de 3 millones y cacho, casi cuatro millones... es un chorro de dinero que no puedo sacar.”

Y añadía con impotencia: “En Televisa me dicen ‘El contra Lord’ que no pueden depositarme a otra cuenta. Entonces, estoy atorado con el dinero, completamente atorado”.

MEXICO, D.F.08JULIO2005.- Los comediantes Alejandro Suárez y Manuel "El loco" Valdés compartieron el escenario en la obra teatral "Ensalada de Rucos" que se presentó en el teatro Aldama. FOTO: Iván Stephens/CUARTOSCURO.COM

Pati Chapoy lo confirmó en Ventaneando: “Ya no hay problema con Hacienda, el banco no le quiere dar el dinero. Para que veas.”

En otra entrevista con De Primera Mano en octubre de 2018, Valdés decía: “Me congelaron una cuenta, pero no de millones, son 588 mil pesos. Es mi dinero, pero están a punto de descongelarme la cuenta”.

Su despedida: un legado que no se congela

El 28 de agosto de 2020, el comediante falleció a los 89 años tras una larga lucha contra el cáncer de piel. Fue hospitalizado varias veces en sus últimos años por complicaciones respiratorias. Su nieto Iván Valdés relató que una neumonía encendió las alarmas semanas antes de su muerte.

Pedro Valdés, su hijo, se despidió en redes sociales: “Gracias siempre por todo. Te amo. Que tu camino sea luminoso. Ahora eres eterno.”

MÉXICO, D.F., 18NOVIEMBRE2014.- Eric Del Castillo, Benito Raúl Ibarra, Héctor Bonilla, Rogelio Guerra, Silvia Pinal, Amparo Garrido, Xavier López "Chabelo", Jacqueline Andere, José José, Manuel 'Loco' Valdés, Édgar Vivar, Pepe Bustos y Los Hermanos Carrión, acompañados de los senadores perredistas Zoé Robledo, Miguel Barbosa Huerta, la priísta Blanca Alcalá y la panista Mariana Gómez del Campo, se toman la foto después de los reconocimientos que otorgó el Senado de la República a dichos actores cuyo trabajo difunde la imagen y la cultura mexicana a nivel internacional. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Aunque sus cuentas quedaron congeladas, su recuerdo no. Valdés participó en 70 películas, más de seis telenovelas, incontables programas y se convirtió en el pionero del humor surrealista en la televisión mexicana.

Su historia, como muchas en el país, es también una advertencia de que ni la risa protege del olvido fiscal.