Adela Noriega: viralizan publicación de la hermana de la actriz tras rumores de muerte

Adela Noriega se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de 17 años alejada del medio artístico, debido a fuertes rumores sobre su presunta muerte.

Hasta el momento, ni la famosa actriz mexicana ni sus familiares han desmentido las especulaciones; no obstante, en redes sociales se viralizó una publicación de la hermana de la artista.

Se trata de una fotografía en donde se ve a Adela Noriega con el look que lució en la telenovela ‘Fuego en la Sangre’ -su última telenovela- junto a sus hermanos Reyna y Alejandro.

La imagen se viralizó en redes sociales, pues tanto los fanáticos de las telenovelas como el público en general está preocupado por la actriz. Y es que desde su retiro, su actividad pública ha sido esporádica, por esa razón, se desconocen muchos detalles sobre su vida actual.

En 2019, sus redes sociales reflejaron mensajes personales y homenajes a colegas como la fallecida Edith González. Su última publicación en Instagram, realizada el 25 de diciembre de 2024, fue un saludo navideño a sus seguidores. Sin embargo, ha permanecido silenciosa casi un año, lo que ha dado pie a especulaciones.

¿Pepillo Origel confirmó la muerte de Adela Noriega?

La especulación sobre la presunta muerte de la actriz se propagó rápidamente en redes sociales y entre las publicaciones destacó una que se atribuida al periodista de espectáculos, Juan José Origel, alias Pepillo Origel.

“Descanse en paz #AdelaNoriega”, se lee.

Dado el reconocimiento de Origel en el mundo del espectáculo, la noticia generó amplio revuelo; Sin embargo, el periodista desmintió esta información a través de su cuenta verificada de Instagram y aclaró que el post es falso.

“En una página de Facebook este patán, que no sé quién es, está usando mi nombre y dice semejante mentira! No le hagan caso, no soy yo! Voy a tener que hacer algo para que lo bloqueen!!!“, escribió.

De esta manera, Pepillo responsabilizó a un impostor por el uso indebido de su nombre en Facebook y señaló que tomaría acciones para bloquear dicha cuenta.

Por su parte, internautas sugirieron reportar el perfil falso para que sea eliminado y recomendaron al periodista incorporar marcas de agua en sus publicaciones para combatir la propagación de Fake News.

Adela Noriega en Fuego en la sangre. (Las Estrellas)

¿Adela Noriega sigue cobrando regalías por sus telenovelas?

La posible muerte de Adela Noriega, una de las figuras más enigmáticas y recordadas de las telenovelas mexicanas, no solo tomó por sorpresa al público, sino también al propio presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), José Elías Moreno.

En un reciente encuentro con medios, José Elías Moreno fue cuestionado sobre los rumores que circulan en redes respecto al supuesto deceso de la afamada actriz y así respondió:

"Yo espero que no, no estaba enterado. Si sucedió o no, no lo sé. Espero que no, porque yo a Adela la conozco, trabajé con ella y todo eso y no sabía, me estoy enterando ahorita que me lo estás diciendo”.

En 1987 Estrada produjo Quinceañera, melodrama protagonizado por Adela Noriega y Thalía. La telenovela fue un éxito en audiencia y es considerada un clásico en la industria. (Facebook Carla Estrada).

El presidente de la ANDI también fue consultado sobre quién cobra las regalías que le corresponden a Adela Noriega por la retransmisión de las telenovelas que ha protagonizado, esto con la intención de saber un poco más sobre su paradero.

“No lo sé, yo puedo llegar y dar una carta notarial de ‘te autorizo que cobres tú las regalías’”, dijo.