Sheinbaum reacciona a cancelación de visa de funcionaria de Morena: “Hay que dejar de hacer política en X”

Sheinbaum afirmó que el movimiento de la 4T no puede promover la violencia. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se posicionó entorno al caso de Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, quien ayer protagonizó una polémica junto con Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, a raíz de un mensaje que la funcionaria publicó en redes sociales.

Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria respondió que su gobierno, que forma parte del Movimiento de la Cuarta Transformación, “nunca puede estar de acuerdo con acciones violentas” y que por el contrario, siempre debe de promover la paz en todos los sentidos, incluyendo las manifestaciones.

“Nosotros no podemos nunca estar de acuerdo con acciones violentas, no podemos estar de acuerdo con acciones violentas, no podemos estar de acuerdo con eso, nuestro movimiento siempre ha sido pacífico y hay que promover siempre la paz, aprovechando también el tema de Irán el día de ayer, México siempre va a promover la paz, en el sentido amplio y también para que cualquier mexicano mexicana cuando se manifieste sea pacíficamente”, dijo en su conferencia mañanera de hoy.

Sheinbaum Pardo insistió en que su movimiento no promueva realizar acciones violentas; sin embargo, también expresó su desacuerdo en que se haga política a través de la red social X, exhortando que los funcionarios prioricen tener contacto directo con la población.

“No está bien promover acciones violentas nosotros siempre hemos promovido la paz, siempre, y también yo creo que hay que dejar de hacer política en la red X, está bien que se manifieste las opiniones, pero hay que ir con la gente, las redes sociales son solo una parte, lo importante es el contacto con la gente, el trabajo en territorio siempre”, dijo en La Mañanera

Ayer, Christopher Landau ordenó la cancelación de la visa de Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, tras una controvertida publicación en redes sociales, en la que mostró la imagen de un hombre con una bandera de México junto a un automóvil quemado, que lleva un mensaje ofensivo contra el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE).

En dicho mensaje, Cornejo se burló de las posibles sanciones por difundir este tipo de contenidos.

Posteriormente, Landau respondió directamente en redes, anunciando que ordenó la cancelación de su visa.

Sin embargo, informó que Melissa Cornejo no poseía un documento válido para anular y calificó de inapropiadas sus declaraciones y reiteró que quienes promuevan la violencia o desobediencia hacia las autoridades estadounidenses no son bienvenidos en su país. La controversia subraya las tensiones en torno a inmigración y la percepción del activismo político en ambos lados de la frontera.