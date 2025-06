Publicación de Pepillo Origel desata rumores sobre la presunta muerte de Adela Noriega; él denuncia usurpación de identidad

La actriz lleva varios años fuera del medio artístico nacional y ojo público. (IG: @pepilloroigel)

Adela Noriega se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras aproximadamente 17 años lejos del medio artístico nacional debido a que surgieron fuertes rumores sobre su presunta muerte.

Entre las publicaciones que se viralizaron en redes destacó una en especial debido a su origen. Se trata de un posteo de Facebook que supuestamente fue realizado por el periodista de espectáculos, Juan José Origel, también conocido como Pepillo Origel.

Y es que en este se confirma el fallecimiento de la actriz: “Descanse en paz #AdelaNoriega”.

(IG: @juanjoseorigel)

El posteo reforzó las especulaciones sobre el presunto deceso de la protagonista de telenovelas como ‘El privilegio de amar’ o ‘Fuego en la sangre’ debido a la credibilidad que tiene Pepillo Origel como periodista de espectáculos; no obstante, todo se trata de un error.

“No soy yo”: asegura Pepillo Origel

Tras el escándalo que se desató, el también conductor recurrió a su cuenta oficial de Instagram para desmentir la supuesta muerte de Adela Noriega, así como su presunto post de Facebook.

Ésta es la exclusiva colonia donde vive Juan José Origel. Crédito: Cuartoscuro

"En una página de Facebook este patán, que no sé quién es, está usando mi nombre y dice semejante mentira! No le hagan caso, no soy yo! Voy a tener que hacer algo para que lo bloqueen!!!“, declaró.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas sugirieron reportar la cuenta de Facebook en cuestión para que sea dada de baja y le recomendaron al periodista denunciar este tipo de contenido con una marca de agua que diga Fake News.

“Hay que reportar la cuenta."

“Yo pensé que eras tú porque tiene la palomita azul.”

“Me asusté, pensé que sí era verdad porque vi qué tú lo publicaste.”

“Ay Pepillo y lo vuelves a publicar. Pon una marca encima de la foto que diga Fake News ."

“Qué falta de respeto con la vida de ella y con su reputación.”

El estado de salud de la actriz de telenovelas ha preocupado Credito:cuartoscuro

¿Qué se sabe sobre el paradero de Adela Noriega?

La reconocida actriz protagonizó su última telenovela mexicana en 2008: “Fuego en la sangre”. En esta producción de Televisa, interpretó a Sofía Elizondo, un personaje central cuya historia incluye conflictos familiares, un matrimonio forzado y un romance con Juan Robles, encarnado por Eduardo Yáñez. La química entre los personajes y la interacción con otras figuras del elenco, como Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas y Pablo Montero, consolidaron la popularidad de la telenovela.

Desde entonces, Noriega ha mantenido un perfil público discreto. Durante 2019, sus redes sociales registraron actividad, incluyendo mensajes personales y homenajes a colegas, como Edith González.

La actriz como protagonista de 'Fuego en la sangre'. (Televisa)

Su publicación más reciente está en Instagram y data del 25 de diciembre de 2024, en la que dedicó un mensaje navideño a sus seguidores. Sin embargo, su silencio en redes sociales se ha prolongado por casi un año.

En los últimos meses, han surgido rumores sobre su fallecimiento, alimentados por publicaciones no verificadas y videos creados con inteligencia artificial. Hasta ahora, ningún comunicado oficial o fuente confiable ha confirmado dichas especulaciones.