Choques, críticas y abucheos: el turbulento paso de Fernández Noroña en el Senado

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha sido objeto de críticas tras sus polémicas declaraciones. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El senador Gerardo Fernández Noroña ha sido objeto de críticas tanto por parte de otros políticos, como por ciudadanía, activistas y legisladores estadounidenses, sus comentarios han impulsado que soliciten su renuncia como presidente de la Mesa Directiva, incluso de su escaño.

Noroña ha resultado ser el político que poco a poco se vuelve incomodo, hasta para quienes lo apoyaron e impulsaron en su carrera política, tal como lo fue el Partido del Trabajo (PT), en algún momento.

Sus comentarios han llevado a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se posicione y haga un llamado para que “todo mundo se serene”, así lo instruyó en la mañanera del miércoles 11 de junio.

“No ayuda la confrontación, podemos no estar de acuerdo, nunca vamos a estar de acuerdo en todo y hay momentos de mayor dificultad en la relación”, comentó la mandataria.

Cuáles han sido las polémicas de Noroña desde que es senador

Choque con senador republicano por remesas, el escandalo más reciente

El pasado 9 de junio, mediante los canales oficiales del Senado de la República, el senador Noroña en tono burlesco se refirió a la imposición de impuestos a las remesas enviadas por los mexicanos desde Estados Unidos.

“Está el tema del impuesto a las remesas, que ya un senador estadounidense ahora dice que le van a poner 15. Estás viendo y no ves, senador,no sé cómo se llama. Quieren apagar el fuego con gasolina”, comentó Noroña.

El senador Noroña se burla de la decisión de imponer impuesto del 5% a remesas. Crédito: Senado de México

A quien se refería era al senador estadounidense Eric Schmitt, del que obtuvo una respuesta en el mismo sentido, a través de su cuenta de X: “El presidente del Senado mexicano está muy molesto con mi propuesta de ley para cuadruplicar el impuesto a las remesas. Ayer, en una conferencia de prensa, se rió de la idea. ¿Saben qué? El impuesto a las remesas acaba de subir un 5%”, reiteró.

Ante las criticas generadas en los últimos días, Noroña ha cambiado el discurso y ha reiterado que está dispuesto al diálogo y llegar a acuerdos tanto con sus homólogos y el gobierno estadounidense.

Enfrentamientos constantes con la oposición

La llegada de Noroña a la presidencia del Senado, suponía una imagen más serena y de cordura por la importancia del cargo que desempeña, sin embargo ha tenido más de un encuentro con otros senadores, en donde el morenista grita y apaga los micrófonos, siempre justificando el “respeto al recinto”.

Entre los opositores callados por Noroña se encuentra la panista Lilly Téllez y el priísta Rubén Moreira. El caso más reciente fue el encontronazo que tuvo con Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, quien criticó la pasada elección judicial celebrada el pasado 1 de junio.

Anaya señaló que el partido Morena y sus aliados hicieron “mierda al Poder Judicial”, aseguró que los comicios fueron un fraude y afirmó que tal y como dice el refrán popular: “La caca flota, y ya empezó a flotar”.

Ante las declaraciones del panista y su deficiencia argumentativa, el morenista recordó que el artículo 61 hace referencia que se debe guardar un respeto hacia la Asamblea, y de denostando la participación de su igual, ofreció obsequiarle un diccionario de sinónimos, “para elevar el nivel del debate y dejar de utilizar expresiones escatológicas”.

Por lo que Anaya se dispuso a recordar todas las veces que desde la cuenta oficial del senador Noroña, este ha usado la palabra “mierda”, por lo cual considero que el morenista no tiene la calidad moral para corregirlo.

Descontento y abucheos de integrantes del Partido del Trabajo

El sábado 26 de abril de 2025, el senador Fernández Noroña asistió al 12° Congreso Nacional Ordinario del PT, durante su participación causo el enojo de los asistentes al asegurar que, “un enemigo fundamental de nuestro movimiento es el sectarismo, somos un solo movimiento, Morena-PT-PVEM, quien piense lo contrario está profundamente equivocado”.

La situación escaló a gritos por parte de los petistas, quienes sin dudarlo lo abuchearon y lo tacharon de “traidor”, ya que su llegada al senado fue de la mano del PT, sin embargo, ya una vez en el escaño, Noroña se cambio a Morena.

Luego de que fuese abucheado, Noroña se retiro del lugar, no sin antes desear “larga vida al Partido del Trabajo”, finalizando con “si mi presencia aquí no es bienvenida, en este momento me retiro del Congreso”.

En un evento del partido, los militantes no dudaron en mostrar su descontento con el exlíder. Crédito: TikTok @elzardelosdivorcios

Críticas por comentarios indolentes en caso Teuchitlán

En marzo, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio a conocer distintos hallazgos ubicados en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, en sus primeras declaraciones referían que se trataba de “campos de reclutamiento forzado”, también comentaron que en el lugar se encontraban tres crematorios con huesos calcinados. La Fiscalía de Jalisco reportó más de mil indicios encontrados en el lugar.

Sobre el caso Teuchitlán, Noroña no guardó comentarios ni mostro empatía hacia las familias de personas desaparecidas, y nuevamente, negó que el rancho fuese un campo de exterminio, pese a la gran evidencia que el colectivo evidenció, además, aseguró que el hallazgo podría tratarse de “una estrategia de golpeteo político para desestabilizar a la 4t”.

Los dichos del senador morenista llevaron a protestas por parte de madres buscadoras, quienes clausuraron de forma simbólica el Senado, asimismo, exigieron disculpas públicas por parte del presidente de la Cámara Alta.

También fue criticado en redes sociales, donde los internautas comparaban su reacción y dichos cuando ocurrió el caso Ayotzinapa y sus comentarios ahora que ya es parte del poder que gobierna este país.