Por qué llegan correos del SAT sobre la declaración de años pasados

El SAT es la encargada de recaudar impuestos a nivel nacional. Crédito: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

Muchas personas están recibiendo correos electrónicos de parte del SAT en los cuales se pide a los contribuyentes hacer su declaración de años pasados.

Los correos electrónicos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México envía por declaraciones anuales de ejercicios fiscales anteriores —es decir, años ya vencidos— responden a varias causas asociadas con el cumplimiento fiscal, la fiscalización diferida y la actualización de sistemas de control. A continuación se detallan los motivos más comunes:

El SAT tiene facultades para revisar declaraciones de hasta cinco años anteriores, siempre que no haya prescrito el ejercicio. La prescripción puede suspenderse si hubo actos de fiscalización, requerimientos o si el contribuyente presentó complementarias.

El SAT mantiene registros automatizados que identifican a los contribuyentes que no han presentado su declaración anual de uno o varios ejercicios, incluso si ya pasaron varios años. Estas omisiones pueden generar el envío de recordatorios o requerimientos formales, en particular a personas físicas que están obligadas a declarar pero no lo hicieron en su momento. Según el artículo 150 de la Ley del ISR, deben declarar quienes:

EL SAT es la principal institución encargada de la recaudación fiscal en México. (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO/ARCHIVO)

Tienen ingresos mayores a $400,000 al año.

Tienen más de un patrón.

Perciben ingresos por honorarios, arrendamientos o actividades empresariales.

De igual manera, los contribuyentes pueden revisar si están recibiendo correos fraudulentos en este enlace: https://www.gob.mx/sat/acciones-y-programas/correos-falsos-identificados

SAT multará con hasta 170 mil pesos a los que no hagan este trámite obligatorio

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha establecido que las personas morales que no cumplan con la presentación del dictamen de estados financieros podrían enfrentar multas de hasta 170.000 pesos mexicanos. Este trámite, obligatorio para ciertos contribuyentes, busca garantizar el cumplimiento de las responsabilidades fiscales y debe realizarse con el apoyo de un contador público registrado ante la institución.

el dictamen de estados financieros es un informe que permite a las autoridades fiscales evaluar si una empresa ha cumplido correctamente con sus obligaciones tributarias. Este documento no solo facilita la fiscalización, sino que también reduce el riesgo de auditorías directas y actúa como una herramienta de transparencia para terceros, como inversionistas o instituciones financieras.

Para el ejercicio fiscal 2024, el SAT ha fijado como fecha límite para la presentación de este dictamen el 15 de mayo de 2025. El trámite debe realizarse exclusivamente a través del portal oficial del organismo, utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED). Según detalló el medio, no todos los contribuyentes están obligados a cumplir con este procedimiento. La normativa aplica únicamente a personas morales que, en el ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan acumulado ingresos iguales o superiores a 1.855 millones 919 mil 380 pesos o que tengan acciones colocadas en el mercado de valores.