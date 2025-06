Mauricio Ochmann cuenta todo sobre la nueva versión de ‘Papá Soltero’: “Una paternidad y masculinidad más sensibles”

El actor contó todo sobre 'Papá Soltero'. (Captura de pantalla)

Papá Soltero, la exitosa y ochentera serie clásica de Televisa, vuelve a la televisión mexicana ahora con una nueva versión de la mano de ViX.

El proyecto está dirigido por Francisco Franco Alba, José Ramón Chávez Delgado y Alonso Iñiguez; escrito por Charlie “El Huevo” Barrientos y Mauricio Barrientos “El Diablito”; y protagonizado por Mauricio Ochmann, Ana de la Reguera, Romina Poza, Ana Tena, Erick Velarde, David Aguilar, José Luis Cordelo “Pocholo” y el propio “Diablito”.

En entrevista con Infobae México, Mauricio Ochmann nos cuenta todo acerca del proyecto, mismo que se estrenará el 13 de junio.

Mauricio Ochmann nos cuenta todo sobre ‘Papá Soltero

La nueva versión del clásico de Televisa llega a ViX. (Cortesía de ViX)

El actor confesó a Infobae México cómo se siente de formar parte de un proyecto tan importante; además, nos detalló las diferencias entre la nueva versión y el programa clásico que definió a una generación.

“La verdad es que estoy muy contento y agradecido, creo que es importante que la gente sepa que no es una adaptación de la serie de los ochenta. Se respeta el nombre y la premisa del papá que queda a cargo de los hijos, pero los escritores se encargaron de hacer una versión actualizada, modernizada. Hace 40 años no había lo que hoy hay a nivel tecnología, redes sociales, internet y estas cosas a las que nuestros hijos e hijas están expuestas”.

Del mismo modo, explicó que la nueva versión es una mezcla de modernidad y nostalgia:

“Le quitan la parte moralista y aleccionadora de esa época y es una paternidad más sensible, más en contacto con sus emociones, entonces tiene muchas cosas nuevas. Creo que es la combinación de la nostalgia de los 80 de la serie clásica y lo demás que es un sentido del humor un poco más irreverente un poco más subido de tono, creo que hicieron un trabajo buenísimo entre la comedia y el trabajo de las emociones”.

Sobre encarnar el papel al que le dio vida César Costa hace tantos años, Mauricio Ochmann contó que tuvo toda la libertad de construir a su propio personaje:

Mauricio Ochmann liderará el elenco de la nueva versión de “Papá Soltero”, junto a Ana de la Reguera y talentos emergentes (ViX)

“Mi primer pregunta cuando me lo ofrecieron fue ‘¿Tengo que revisitar Papá Soltero?’ porque yo no la vi, yo crecí en granja veíamos muy poco la tele, estábamos casi todo el tiempo en el campo. El director me dijo ‘no, no la veas, porque es una cosa distinta y es otro tono y aquí tienes licencia de crear el persona’. Normalmente es una pregunta que siempre hago, es saber qué tanto nos apegamos a lo que existió o si hay libertad. Me dieron toda la libertad, no me quedé con ninguna idea y fue crearla desde cero: la personalidad, las emociones y la psicología del personaje, lo fui creando junto con el director y mis compañeros, en colaboración, que es como siempre me gusta trabajar".

Finalmente, Mauricio Ochmann nos habló de las temáticas que se tocan en la nueva versión de Papá Soltero:

“No se pretende ser moralista ni aleccionador, pero creo que uno de los mensajes fundamentales es el amor y la unión familiar. Cada personaje está viviendo distintas situaciones, hay una variedad enorme. Creo que un tema universal que pasa toda la familia es el duelo, la pérdida, que sí se toca, no es por encima y eso está muy bonito. Me gusta que no le tuvieron miedo a la parte sensible, de ver a César quebrarse, creo que en la primera versión no había un toque tan sensible y está bien porque en esa época era todo más tradicional, y hoy presentar una masculinidad y paternidad más sensible me parece más interesante”.