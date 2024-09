Ana de la Reguera declara su amor por Gala Montes; Ana Brenda Contreras y más influencers piden su triunfo en LCDLF

Ana de la Reguera comparó a Gala Montes con "el vato ideal" (Archivo)

En plena final de La casa de los famosos México, donde se enfrentarán al voto del público Arath de la Torre, Mario Bezares, Karime Pindter y Gala Montes, tras la salida de Briggitte Bozzo, la euforia y el apoyo a cada finalista no se ha hecho esperar.

En las últimas horas, el apoyo de algunas famosas hacia Gala Montes se ha viralizado en las redes sociales y es que la actriz se ganó el corazón no sólo de los integrantes del ‘Team Mar’ sino de gran parte de la audiencia del reality show de Televisa y EndemolShine Boomdog.

Ana de la Reguera compartió un video en el que no escatima en elogios para Gala Montes, quien claramente es su favorita para llevarse el premio de cuatro millones de pesos.

La actriz defendió a "La novia de México"

La actriz internacional comparó a Gala Montes con “el vato ideal”, pues consideró que la influencer es protectora y divertida, cualidades difíciles de encontrar en los hombres y que resuenan con el apodo que le han puesto a la actriz: “La novia de México”.

“Es la novia de tanto chicos como chicas, porque ella es el vato que todas quisiéramos tener, alto, guapo, cachondo, buen pedo, inteligente, bailador, buen amigo, cagado, simpático, un hombre así no existe y eso es Gala, yo creo que es por eso que esto de “La novia de México” es alguien que te proteja, es súper protectora, tiene todas estas cualidades y yo creo que por eso mucha gente se identifica con ella”

“Se pone al pedo, ella no se queda con nada callada, es honesta, no se anda por las ramas, es todo lo que quisiéramos en un wey, ¿no?”, comentó la actriz de Hollywood en una transmisión en sus redes sociales.

Las influencers demostraron su favoritismo por Gala. Crédito: X

Pero Ana no fue la única, pues otras influencers se sumaron al apoyo viral para Gala Montes, entre ellas Yeri Muá. La influencer y reggaetonera dijo casi no conocerla, pero admirarla como mujer.

“Hay una altota que está bien hermosa que es lencha. Yo cuando me enteré que es lencha dije uy. Me hace falta una novia, tener un chacal y una novia. Ella es una reina, es muy hermosa. Salió en El señor de los cielos, Gala Montes, ella me cae muy bien, no la conozco en persona”, dijo en una transmisión en vivo.

Ana Brenda Contreras también fue contundente: “Mi gallo es Gala”, dijo en un live. Marie Claire Harp, participante de la primera temporada de La casa de los famosos México incluso bailó la canción “Flaca, vos sos hermosa - Te mereces todo (WAIE)” de Kapo para ella en TikTok. “Yo cantándole a Gala después del sinceramiento”, escribió junto a unos emojis de ojos enamorados.